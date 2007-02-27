رویه واحدی در رسیدگی به امور شهرداری اتخاذ می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، سعید مرتضوی در مراسم افتتاح دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم شهرداری ، افتتاح این ناحیه از دادسرا را در راستای سیاست تخصصی کردن رسیدگی به امور قضائی عنوان کرد و افزود: در امور شهرداری به لحاظ پراکندگی قوانین و پرونده ها ، مشکلاتی در رابطه با احقاق حقوق عامه احساس می شد همچنین از سوی شهرداری و نهادهای مختلف برای تشکیل یک ناحیه دادسرا ویژه رسیدگی به امور شهرداریها تقاضاهای بسیاری مطرح بود و این امر باعث شد تا دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم شهرداری تشکیل شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: داسرای ویژه رسیدگی به جرائم شهرداری ، رسیدگی به امور عمومی از جمله سد معبر ، تخریب فضای سبز ، تخریب باغات ، ساخت و ساز غیر مجاز ، اعمال ماده 7 و 8 قانون نحوه تملک و تخریب فضای عمومی شهر و مسائل تخصصی را بر عهده دارد.

وی گفت: قضات در نظر گرفته شده برای این دادسرا از بازپرسان و دادیارانی هستند که تحصیلاتی در امور شهرداری دارند و همچنین قصد داریم دوره هایی را به منظور تبادل نظر با مسئولان حقوقی شهرداری برگزار کنیم و مشکلات اجرایی را مورد بررسی قرار دهیم.