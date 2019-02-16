درخواست خروج ایتالیا از اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس، «کلودیو بورگی»، نماینده حزب راست‌گرای «لیگ شمالی» پارلمان ایتالیا خواستار آن شده تا اگر انتخابات بعدی پارلمان اروپا به تقویت جایگاه احزاب مخالف این اتحادیه منجر نشود، رم خروج خود را از اتحادیه اروپا اعلام کند.

نماینده پارلمان اروپا با انتقاد از اتحادیه اروپا گفته است که این اتحادیه لازم است فرصت اصلاحات و انتقادات را برای احزاب مخالف فراهم کند و انتخابات بعدی اروپا آخرین شانس ایتالیا برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا خواهد بود.

با این حال ماتئو سالوینی، وزیر کشور ایتالیا ضمن مخالفت با اظهارات این نماینده پارلمان گفته است که دولتش قصدی برای خروج از اتحادیه اروپا ندارد و تنها بدنبال اصلاح ساختار آن است.

اتحادیه اروپا در حال حاضر با چالش خروج انگلیس از این اتحادیه روبروست و هنوز نتوانسته بر سر مسئله برگزیت با لندن به توافق برسد.