به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی کیا عصر شنبه در جمع مسئولان شهرستان گرمی تصریح کرد: با هدف محرومیت‌زدایی در مناطق کم برخوردار نگاه ویژه‌ای به طرح‌های عمران و آبادانی منطقه‌ای وجود داشته تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود اقدامات درخور تحسینی در ریشه‌کن کردن فقر انجام پذیرد.

وی به قدردانی از حمایت مجلس شورای اسلامی از طرح‌های اشتغال‌زایی بنیاد مستضعفان پرداخت و افزود: تداوم پشتیبانی‌های موجود می‌تواند در محرومیت‌زدایی و رونق اقتصادی و کارآفرینی مفید واقع شود.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از توجه ویژه این مجموعه به توسعه اشتغال روستایی خبر داد و اضافه کرد: با افزایش مشارکت‌های مردمی می‌توان در کارآفرینی در مناطق محروم به دستاوردهای ارزشمندی دست یافت و محرومیت را از چهره مناطق کم برخوردار زدود.

به گفته وی فراهم کردن بسترهای مورد نیاز برای افزایش مشارکت‌های مردمی تسهیل گر توسعه و عمرانی کشور خواهد بود و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به عملیاتی ساختن چنین اقداماتی امیدوار است.

سعیدی کیا یادآور شد: یکی دیگر از سیاست‌های مهم بنیاد مستضعفان اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی در مناطق محروم کشور بوده و تلاش برای پیاده‌سازی زیرساخت‌های اجرای هر چه مناسب و کم عیب و نقص چنین طرح‌هایی با نهایت دقت تداوم خواهد یافت.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به اعتبارات درنظر گرفته شده اشتغال زایی در استان اردبیل نیز اشاره کرد و یادآور شد: در سال جاری اعتبارات مورد نظر در شهرستان گرمی به عنوان هشتمین شهرستان کم برخوردار کشور ۱۵۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.