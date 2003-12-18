بوخوم با يازدهمين گل هاشميان از شكست گريخت

به گزارش خبرنگار "مهر" هفته هفدهم رقابتهاي فوتبال دسته اول بوندس ليگا ديشب با برگزاري 5 ديدار به پايان رسيد كه طي آنها بوخوم در زمين تيم هانوفر به تساوي 2 - 2 دست يافت . در اين بازي برداريچ (18) و گوزمان (62) براي تيم ميزبان و مادسن (53) و هاشميان (75) براي تيم بوخوم گلزني كردند . بوروسيا دورتموند و كايزرس لاترن به تساوي 1 - 1 رضايت دادند . ابتدا يان كولر (45) بوروسياي ميزبان را پيش انداخت ولي تيم ميهمان با گل لينكلن (76) نتيجه را برابر كرد . مونيخ 1860 در زمين خود با حساب 2 - 1 برابر بوروسيا مونشن گلادباخ تن به شكست داد . گلهاي تيم پيروز را اوليچ (15) و فان لنت (83) به ثمر رساندند و تك گل مونيخ را بنيامين لاوث (62) وارد دروازه ميهمان كرد .

بايرلوركوزن نيز در خانه اشتوتگارت دست به كار بزرگي زد و اين تيم را با حساب 3 - 2 شكست داد . كارستن رامه لوف (23) و ديميتار برباتوف (44 و 62) براي لوركوزن و كوين كوراني (56) و زونيمير سولدو (68) براي اشتوتگارت گلزني كردند و بالاخره اينكه شالكه در خانه خود برابر ولفسبورگ تن به تساوي 1 - 1 داد . ابتدا متين آلتين توپ (26) شالكه را پيش انداخت ولي مارتين پتروف (41) بازي را به تساوي كشاند .

گفتني است كه وحيد هاشميان با گلي كه ديشب به ثمر رساند ، 11 گله شد و در مكان سوم جدول گلزنان بوندس ليگا قرار گرفت . در اين جدول آيلتون ، مهاجم برزيلي وردربرمن با 16 گل در صدر ايستاده است ، مارتين مكس از هانزاروستوك در رده دوم است و روي ماكاي مهاجم هلندي بايرن مونيخ با 10 گل رده چهارم را به خود اختصاص داده است .

در جدول رده بندي اين رقابتها و در پايان نيم فصل نخست ( هفته هفدهم ) وردربرمن با 39 امتياز در جاي نخست قرار دارد ، تيمهاي بايرن مونيخ ، بايرلوركوزن و اشتوتگارت با 35 امتياز و تفاضل گل در رده هاي دوم تا چهارم قرار دارند و بوخوم با 26 امتياز رده پنجم را به خود اختصاص داده است . همچنين تيم هامبورگ كه مهدي مهدوي كيا مرد سال 2003 فوتبال آسيا را در اختيار دارد با 23 امتياز در جاي نهم اين جدول ايستاده است .

