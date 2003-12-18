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۲۷ آذر ۱۳۸۲، ۱۲:۴۸

هفته هفدهم رقابتهاي فوتبال بوندس ليگا ؛

بوخوم با يازدهمين گل هاشميان از شكست گريخت

بوخوم با يازدهمين گل هاشميان از شكست گريخت

وحيد هاشميان مهاجم ايراني تيم بوخوم با گلزني مجدد خود باعث فرار اين تيم از شكست برابر هانوفر شد .

به گزارش خبرنگار "مهر" هفته هفدهم رقابتهاي فوتبال دسته اول بوندس ليگا ديشب با برگزاري 5 ديدار به پايان رسيد كه طي آنها بوخوم در زمين تيم هانوفر به تساوي 2 - 2 دست يافت . در اين بازي برداريچ (18) و گوزمان (62) براي تيم ميزبان و مادسن (53) و هاشميان (75) براي تيم بوخوم گلزني كردند .  بوروسيا دورتموند و كايزرس لاترن به تساوي 1 - 1 رضايت دادند . ابتدا يان كولر (45) بوروسياي ميزبان را پيش انداخت ولي تيم ميهمان با گل لينكلن (76) نتيجه را برابر كرد . مونيخ 1860 در زمين خود با حساب 2 - 1 برابر بوروسيا مونشن گلادباخ تن به شكست داد . گلهاي تيم پيروز را اوليچ (15) و فان لنت (83) به ثمر رساندند و تك گل مونيخ را بنيامين لاوث (62) وارد دروازه ميهمان كرد .
بايرلوركوزن نيز در خانه اشتوتگارت دست به كار بزرگي زد و اين تيم را با حساب 3 - 2 شكست داد . كارستن رامه لوف (23) و ديميتار برباتوف (44 و 62) براي لوركوزن و كوين كوراني (56) و زونيمير سولدو (68) براي اشتوتگارت گلزني كردند و بالاخره اينكه شالكه در خانه خود برابر ولفسبورگ تن به تساوي 1 - 1 داد . ابتدا متين آلتين توپ (26) شالكه را پيش انداخت ولي مارتين پتروف (41) بازي را به تساوي كشاند .
گفتني است كه وحيد هاشميان با گلي كه ديشب به ثمر رساند ، 11 گله شد و در مكان سوم جدول گلزنان بوندس ليگا قرار گرفت . در اين جدول آيلتون ، مهاجم برزيلي وردربرمن با 16 گل در صدر ايستاده است ، مارتين مكس از هانزاروستوك در رده دوم است و روي ماكاي مهاجم هلندي بايرن مونيخ با 10 گل رده چهارم را به خود اختصاص داده است .
در جدول رده بندي اين رقابتها و در پايان نيم فصل نخست ( هفته هفدهم ) وردربرمن با 39 امتياز در جاي نخست قرار دارد ، تيمهاي بايرن مونيخ ، بايرلوركوزن و اشتوتگارت با 35 امتياز و تفاضل گل در رده هاي دوم تا چهارم قرار دارند و بوخوم با 26 امتياز رده پنجم را به خود اختصاص داده است . همچنين تيم هامبورگ كه مهدي مهدوي كيا مرد سال 2003 فوتبال آسيا را در اختيار دارد با 23 امتياز در جاي نهم اين جدول ايستاده است .     
   

کد مطلب 45441

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