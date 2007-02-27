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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۷:۲۱

استقبال دولت دانمارک از اعزام 1400نیروی جدید انگلیسی به افغانستان

استقبال دولت دانمارک از اعزام 1400نیروی جدید انگلیسی به افغانستان

دولت دانمارک از تصمیم انگلستان برای اعزام یک هزار و 400 نیروی جدید به مناطق جنوبی افغانستان استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایبرپرس، "میگل راسموسن" نخست وزیر دانمارک در بیانیه ای با استقبال از اعزام نیروهای تازه نفس انگلیسی به جنوب افغانستان برانجام مذاکرات در مجلس دانمارک برای تقویت نیروهای این کشور در افغانستان تاکید کرد.

برپایه این گزارش، وزیر دفاع انگلیس عصر دوشنبه در مجلس عوام این کشور اعلام کرد: یک هزار و 400 نیروی جدید به همراه تجهیزات جنگی پیشرفته در فصل بهار به افغانستان اعزام می شوند.

"دس براون" وزیر دفاع انگلیس در جمع نمایندگان مجلس عوام انگلیس اعلام کرد : نظامیان انگلیسی که قرار است در بهار به افغانستان اعزام شوند، به همراه زره پوش های نظامی، توپخانه، بالگرد و سایر تجهیزات مدرن نظامی به این کشور وارد خواهند شد.

کد مطلب 454410

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