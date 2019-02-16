به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز شنبه به صورت تلفنی با «یورگوس کاتروگالوس» وزیر خارجه جدید یونان گفتگو کرد.

براساس منابع دیپلماتیک، چاوش‌اوغلو در این گفتگوی تلفنی مسئولیت جدید همتای یونانی خود را به وی تبریک گفت و بر لزوم توسعه و تعمیق روابط دو کشور تأکید کرد.

این در حالیست که الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان دیروز یورگوس کاتروگالوس را به عنوان وزیر امور خارجه جدید این کشور منصوب کرد.

کاتروگالوس پیش از این مسئول امور اروپایی وزارت خارجه یونان بود.