  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۲۲:۴۸

گفتگوی تلفنی چاوش‌اوغلو با همتای یونانی خود

گفتگوی تلفنی چاوش‌اوغلو با همتای یونانی خود

وزیر خارجه ترکیه با وزیر خارجه جدید یونان تلفنی گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز شنبه به صورت تلفنی با «یورگوس کاتروگالوس» وزیر خارجه جدید یونان گفتگو کرد. 

براساس منابع دیپلماتیک، چاوش‌اوغلو در این گفتگوی تلفنی مسئولیت جدید همتای یونانی خود را به وی تبریک گفت و بر لزوم توسعه و تعمیق روابط دو کشور تأکید کرد.

این در حالیست که الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان دیروز یورگوس کاتروگالوس را به عنوان وزیر امور خارجه جدید این کشور منصوب کرد.

کاتروگالوس پیش از این مسئول امور اروپایی وزارت خارجه یونان بود.

کد مطلب 4544104

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها