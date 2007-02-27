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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۴۹

گردهمایی"دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" برگزار می شود

ششمین گردهمایی رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با عنوان «دیپلماسی فرهنگی» طی روزهای 12 تا 17 اسفند در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گردهمایی نمایندگان فرهنگی ایران در بیش از 60 نقطه جهان از 12 تا 17 اسفند ماه با حضور مسئولان نظام تبادل فرهنگی با سایر دولتها و ملتهای جهان را بررسی می کنند.

اهداف این گردهمایی نگاه نوین به اسلام؛ فرصتها و چالشها در جهان، آشنایی با دیدگاههای فرهنگی - سیاسی دولت نهم در عرصه بین الملل و آشنایی با راهبردها، سیاستها و برنامه های جدید سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی عنوان شده اند.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان پل ارتباط فرهنگی ایران اسلامی با سایر دولتها وملتهای جهان، هر دوسال یکبار به منظور ارتقای سطح آگاهی نمایندگان فرهنگی در زمینه آخرین تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور و جهان و انتقال آخرین دستاوردهای فرهنگی - علمی جمهوری اسلامی به نمایندگان فرهنگی اقدام به برپایی گردهمایی سراسری می کند.

کد مطلب 454413

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