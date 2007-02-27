11 لژیونر و فریدون زندی به تیم ملی دعوت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر ، امیرقلعه نویی ضمن بیان این مطلب افزود: برای اینکه تیم ملی درشرایط بازی قراربگیرد با بازی دوستانه در روز چهارم فروردین ماه با قطر موافقت کردیم . در این بازی 7 لژیونر اروپایی همراه ما خواهند بود که فریدون زندی بازیکن تیم آپولون قبرس نیز از آنهاست.

وی تصریح کرد :‌ 4 لژیونر شاغل در امارات هم جزو دعوت شدگان خواهند بود و دعوتنامه های این بازیکنان را برای باشگاه هایشان ارسال کرده ایم تا برای حضور در تیم ملی مشکل نداشته باشند.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: روز دوم فروردین در تهران تمرینات خود را آغاز می کنیم و سوم فروردین به سوی دوحه پرواز خواهیم کرد. ضمن آنکه 30 بازیکن را دعوت می کنیم ولی در نهایت با 20 تا 22 بازیکن به قطر می رویم.

با توجه به بازی تیم سپاهان درتاریخ اول فروردین مقابل الشباب عربستان در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا ، قلعه نویی از دعوت دو بازیکن این تیم به اردو خبر داد و افزود : برای بازی دوستانه با قطرمسابقات لیگ برتر تعطیل نخواهد شد و بعد از بازگشت تیم ملی در پنجم یا ششم فروردین ، بازیکنان برای هفته بیست و سوم آماده می شوند و مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت.