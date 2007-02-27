به گزارش خبرگزار مهر، دفتر اطلاع ‌رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ضمن بررسی وضعیت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال 1386 کل کشور، یادآور شد که طی 10 سال گذشته میانگین مبالغی که در عمل به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت شده، نسبت به مبالغ مصوب آنها 9/73 درصد بوده است و به عبارت دیگر حداقل یک سوم از عملیات هر سال مازاد بر توان مالی دولت بوده و به سالهای بعد منتقل شده است.

به تبع این وضعیت یک سوم کسری منابع در دسترس – نسبت به منابع لازم – طی 10 سال گذشته باعث شده که در شرایط کنونی حداقل یک سوم از عملیات سالانه طرح‌ها یا پروژه‌ها ناشی از عدم تحقق عملیات سال ماقبل باشد و بخشی از این شرایط پر زیان ناشی از عدم تناسب توان فنی واجرایی و سازوکارهای لازم مهندسی، ساخت و راه‌اندازی پروژه‌ها بوده است که این روند با تزریق بیشتر منابع به طرحها قابل رفع نیست بلکه صرفا با خاتمه طرحهای نیمه‌تمام امکانپذیر می‌شود.

مرکز پژوهشها در همین‌ زمینه افزود: برای رفع این مشکل و نجات سرمایه‌های معطل در پروژه‌ها دو راه بیشتر وجود ندارد که یکی جلوگیری از آغاز هر پروژه – به جز در موارد مخاطره‌آمیز – و دیگری تمرکز منابع بودجه‌ای در دسترس به پروژه‌هایی که امکان بازگشت و احیای بیشتری برای سرمایه‌های ملی دارند، می‌باشد.

در بخش دیگری از اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهشها آمده است: ساده‌ترین راه تمرکز منابع بر پروژه‌های دارای بازگشت بیشتر و کاهش مقدار سرمایه‌های معطل در طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اولویت‌دادن به پروژه‌هایی است که نسبت سرمایه‌های مورد نیاز (آتی) آنها به سرمایه‌های معطل (قبلی) حداقل باشد و به همین لحاظ پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی آنها بیش از 50 درصد است دارای مزیت هستند که بر اساس اطلاعات مستخرج از گزارش نظارتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ، 45 درصد پروژه‌های بازدید شده کشور پیشرفتی بالای 50 درصد داشته‌اند.

مرکز پژوهشها در همین حال خاطرنشان ساخت که در اولویت‌بندی طرحها و پروژه‌ها، هر نوع شیوه اتخاذی نباید باعث محروم‌تر شدن استانهای محروم شود و بدین سان در استانهای کم پیشرفت ملاک اولویت‌بندی پروژه‌ها باید با پیشرفت 37 درصد در نظر گرفته شود.