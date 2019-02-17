عادی سازی روابط، رژیم صهیونیستی را نجات نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «یحیی سنوار» رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در پستی در قالب پویش «عادی سازی روابط خیانت است» در فضای مجازی خاطر نشان کرد که «اشغالگران به غلط خیال می کنند که تلاش برخی طرف ها برای عادی سازی روابط آنها را از سرنوشت قطعی و نابودی قریب الوقوع نجات خواهد داد».

وی در ادامه افزود: عادی سازی روابط با اشغالگران آنها را از این سرنوشت نجات نمی دهد.

عصر روز شنبه پویشی بین المللی برای محکومیت هر گونه اقدامی در راستای عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی به راه افتاد.

فعالان عرب از کشورهای مختلف جهان در این پویش بین المللی مشارکت دارند و با هشتگ #عادی سازی خیانت است پست های خود در این زمینه را منتشر خواهند کرد.