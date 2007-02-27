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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۸:۴۳

/ اصفهان ؛ میزبان المپیاد جهانی فیزیک / مشاور وزیر آموزش و پرورش خبر داد :

اعلام آمادگی 78 کشور جهان برای حضور در المپیاد جهانی فیزیک اصفهان

اعلام آمادگی 78 کشور جهان برای حضور در المپیاد جهانی فیزیک اصفهان

سی و هشتمین المپیاد بین المللی فیزیک جهان از 22 تیر ماه سال 1386 در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مشاور وزیر آموزش و پرورش امروز در جلسه ستاد برنامه ریزی این المپیاد اظهار داشت: کشور ایران در سال 72 برای برگزاری این المپیاد اعلام آمادگی کرد که در نهایت سال 2007 برای میزبانی ایران انتخاب شد.

دکتر محمد سپهری راد ادامه داد: کمیته علمی این المپیاد به طور جدی شروع بکار کرده است و مراحل طراحی سوالات شامل سه سوال نظری و یک سوال تجربی به مرحله نهایی رسیده است.

وی اظهار داشت: تاکنون 78 کشور برای حضور در المپیاد اعلام آمادگی کرده اند. برای شرکت در این المپیاد 136 سرپرست، 68 ناظر و 350 دانش آموز به ایران سفر خواهند کرد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در ادامه با بیان اینکه این المپیاد علمی 22 تا 31 تیر ماه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود، گفت: حال که ایران میزبان این رقابتها شده است باید فرصت را غنیمت شمرده و در جهت مقابله با تبلیغات منفی در خارج از کشور بر علیه ایران استفاده کرد تا تصویر درستی از ایران در اذهان جهانی نقش ببندد.

کد مطلب 454421

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