شورای همکاری خلیج فارس مسئله هسته ای ایران را بررسی می کند / خبر موافقت سه کشور عربی با حمله به ایران دروغ است

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالرحمن بن حمد العطیه" دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در گفتگو با روزنامه "الرایه" قطر اظهار داشت که وزیران امور خارجه در یکصد و دومین نشست عادی شنبه آتی خود در شهر ریاض شماری از مسائل مهم سیاسی از جمله بحران هسته ای ایران را بررسی خواهند کرد.

وی افزود : تحولات مسئله فلسطین با توجه به توافق اخیر گروههای فلسطینی درمکه مکرمه برای تشکیل دولت وحدت ملی و اوضاع عراق از دیگر محورهای این نشست خواهد بود.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس درباره گزارش های اخیر منتشر شده درمطبوعات رژیم صهیونیستی مبنی برموافقت برخی کشورهای عربی برای عبور هواپیماها از حریم هوایی آنها جهت حمله هوایی به تاسسیات هسته ای ایران تاکید کرد : اینها ادعاها و دروغ هایی است که اسرائیل با ساختار تجاوزگرانه خود به رواج دادن آنها عادت کرده است.

وی تاکید کرد: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس جزئی از هرگونه عملیات نظامی علیه ایران نخواهند بود و ایران را کشوری برادر و همسایه می شمارند.

روزنامه صهیونیستی "هاآرتص" و روزنامه "السیاسه" کویت اخیرا با انتشار خبری مدعی شده بودند که اسرائیل موافقت سه کشور قطر، عمان و امارات برای استفاده هواپیماهای اسرائیلی از حریم هوایی آنها جهت حمله هوایی به ایران را کسب کرده است.

"عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب نیز پیشتر این خبر را دروغ و بی پایه خوانده و گفته بود که با وزیران سه کشور قطر، عمان و امارات تماس تلفنی گرفته است و در این تماس ها مشخص شد که خبر یاد شده دروغ، ساختگی و بی پایه و اساس است.