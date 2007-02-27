کانادا و آمریکا تدابیر امنیتی را در مرزهای خود تشدید می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایبرپرس، "دالتون مک گینتی" از مسئولان امنیتی بلندپایه کانادا در این زمینه اظهار داشت: اجباری کردن ارائه گذرنامه درهنگام عبور مسافران از مرز بین دو کشور آمریکا و کانادا، امنیت مورد نظر را بطور صد درصد برآورده نخواهد کرد.

این درحالی است که درحال حاضر ارائه گذرنامه در هنگام استفاده از هواپیما برای عبور از مرز بین دو کشور ضروری است، اما مقامات کانادایی در برابر اجباری شدن ارائه گذرنامه برای عبور از مرزهای آبی و زمینی مقاومت می کنند.

مقامات امنیتی کانادا بیشتر بر بکارگیری یک تکنولوژی امنیتی پیشرفته در صدور گواهینامه های رانندگی که در هنگام عبور از مرز به ماموران مرزی ارائه می شود، تاکید دارند.

جالب توجه است که حدود 40 درصد از کانادایی ها دارای گذرنامه هستند و درحالی که تنها برای 27 درصد از اتباع آمریکایی گذرنامه صادر شده است.