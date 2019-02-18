به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال بانوان سال آینده رویداد مهمی پیش رو دارد و قرار است در مرحله دوم رقابت‌های انتخابی المپیک ۲۰۲۰ با حریفان رقابت کند. ملی پوشان حدود پنج ماهی است که تمرینات مستمر خود را آغاز کرده‌اند و در اردوهای منظم و متوالی فدراسیون حضور دارند اما در فاصله دو ماه تا حضور در مرحله دوم انتخابی المپیک، تورنمنت هند زنگ خطر را برای تیم ملی به صدا در آورد.

ملی پوشان با هدایت مریم آزمون هفته گذشته در تورنمنت چهارجانبه هند شرکت کردند که در نهایت سه شکست برای تیم ملی رقم خورد. تیم ملی ایران که رنکینگ ۶۰ فیفا را در اختیار دارد در این تورنمنت با تیم‌های میانمار (رنکینگ ۴۴)، هند (رنکینگ ۶۲) و نپال (رنکینگ ۱۰۸) رقابت کرد و سنگین ترین شکست تیم ملی در بازی مقابل نپال رقم خورد! شکست سه بر صفر ملی پوشان در آخرین بازی تورنمنت آن هم مقابل تیمی مانند نپال که در جایگاه ۱۰۸ رنکینگ قرار دارد هشداری برای تیم ملی و مسئولان فدراسیون به همراه دارد تا تیم در آستانه بازی‌های مهم انتخابی المپیک مورد آسیب شناسی قرار گیرد.

نتایج ضعیف در تورنمنت هند در حالی به دست آمد که تیم ملی آذرماه سال جاری در رقابت‌های فوتبال آسیای مرکزی (کافا) شرکت کرده بود. تیم ملی در مسابقات کافا با ترکیب تیم بزرگسال و جوانان و با هدایت کتایون خسرویار (سرمربی تیم زیر ۱۹ سال) شرکت کرد و حسین عبدی نیز به عنوان مشاور فنی ملی پوشان را همراهی کرد و در نهایت ایران موفق شد در این مسابقات با پیروزی مقابل تیم‌های تاجیکستان، افغانستان، قرقیزستان و یک شکست مقابل ازبکستان عنوان نایب قهرمانی را کسب کند.

هرچند که تیم‌های حاضر در رقابت‌های کافا از نظر رنکینگ در جایگاه پایین تری نسبت به تورنمنت هند قرار داشتند اما پیروزی های پرگل در این مسابقات به خوبی اختلاف ملی پوشان ایران را با این حریفان نشان داد. شاید نیروی انگیزه و میل به پیروزی در بازیکنان جوان و حضور مشاوری مانند حسین عبدی در این پیروزی‌ها بی تاثیر نبوده است. چیزی که نبود آن در تورنمنت هند احساس شد یعنی میل به پیروزی که نمود آن را در شکست سه بر صفر ملی پوشان در آخرین بازی مقابل تیم نپال می توان شاهد بود.

حال تیم ملی ایران باید در مرحله دوم انتخابی المپیک ۲۰۲۰ در گروه C با تیم های چین تایپه (رنکینگ ۴۰)، فیلیپین (رنکینگ ۷۴) و فلسطین میزبان(رنکینگ ۱۰۶) رقابت کنند، تیم هایی که به جز چین تایپه از نظر رنکینگ در جایگاهی پایین‌تر از تیم ایران قرار دارند و در حد و اندازه تیم‌های تورنمنت هند هستند.

حضور در تورنمنت هند زنگ خطری برای فدراسیون فوتبال بود تا در فاصله دو ماه مانده به رقابت‌های مهم انتخابی المپیک ۲۰۲۰ دلیل کسب نتایج ضعیف تیم ملی را آسیب شناسی کنند تا پس از پایان مسابقات آه و افسوس باقی نماند.