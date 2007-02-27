به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در دیدار با مشاور هنری خود و این فیلمسازان، حرکت خودجوش و متعهدانه آنان را در محضر پیامبر اکرم (ص) در خور پاداش اخروی دانست و ابراز امیدواری کرد برکات این اقدام در هنر و سینمای انقلاب و ایران متجلی شود. احمدی نژاد در ادامه تاکید کرد: "این اقدام از جنس حرکت مردم غیور و قهرمان ایران است."

در این دیدار سیداحمد میرعلایی و محمد شیروانی، دو تن از فیلمسازان تحریم کننده جشنواره دانمارک، ضمن تشکر از توجه رئیس جمهور به حوزه هنر و سینما، از حرکت خستگی ناپذیر و پرنشاط احمدی نژاد در رسیدگی به مشکلات مردم و مناطق محروم قدردانی کردند. در پایان علاوه بر لوح تقدیر، هر یک از این فیلمسازان هدیه ای نقدی به مبلغ پنج میلیون تومان از رئیس جمهور دریافت کردند.

در بخشی از متن لوح تقدیر رئیس جمهور آمده است: "بی شک هتک حرمتی که به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) در رسانه های ذبون و وابسته به غربی و صهیونیسم بین الملل رخ داد نشان از بغض و کینه و عمق خشم دیوصفتان از جریان زلال حق خواهی و دین مداری است که امروز به یمن استمرار و تعالی انقلاب اسلامی و حرکت حافظان دین خدا و صالحان روی زمین متجلی گشته است. حقیقت نور خدا و انبیاء الهی و به خصوص قلب عالم وجود، حضرت محمد (ص) فروزانتر از آن است که به توفان خشم و بغض سپاهیان تاریکی لرزه ای بر آن بیفتد."

چهار تن از فیلمسازان کشور در اعتراض به اقدام موهن یک روزنامه دانمارکی جشنواره فیلم دانمارک را تحریم کردند که این اقدام بازتابی گسترده در رسانه های غرب داشت.