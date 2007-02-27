نباید جایگاه خود در بالای جدول را از دست بدهیم / پیروزی بر ذوب آهن مقدمه موفقیت در دیدار با الاتحاد است

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: طی روزهای گذشته تمرینات بسیار خوبی را انجام داده ایم. به غیر از بنگر و نویدکیا سایر بازیکنان در وضعیت بسیار خوبی قرارداشته و برای دیدار با ذوب آهن درآمادگی کامل به سر می برند.

وی درمورد دیدارحساس این تیم برابر ذوب آهن ادامه داد: باید در این دیدار پیروزی شویم تا بتوانیم جایگاه خود را در رده سوم جدول حفظ کرده و شکست هفته گذشته خود برابر برق شیراز را جبران کنیم.

بوناچیچ همچنین تاکید کرد: پیروزی در این دیدار به ما کمک می کند تا با آمادگی بیشتر در بازی حساس خود در لیگ قهرمانان آسیا برابر الاتحاد به میدان برویم و در آن دیدار مهم به موفقیت دست یابیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در پایان تاکید کرد: در بازی گذشته هم می توانستیم پیروزی شویم اما اتفاقاتی رخ داد که ما را از موفقیت دور کرد. در این بازی سعی می کنیم آن اشتباهات تکرار نشود تا در نهایت به این 3 امتیاز ارزشمند دست یابیم.

دیدارتیمهای فوتبال ذوب آهن و سپاهان اصفهان از هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ برتر ساعت 14 فردا در ورزشگاه فولادشهر برگزار می شود.