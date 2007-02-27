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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۶:۳۱

مدیرکل اتباع خارجی وزارت کشور در جمع خبرنگاران:

کمیساریای ملل متحد در امور پناهندگان به مهاجران افغانی‌ ساکن ایران کمک مالی کند

مدیر کل اتباع خارجی وزارت کشور خواستار کمک مالی‌کمیساریای ملل متحد در امور پناهندگان به هر خانواده مهاجر افغانی ساکن در ایران شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمد حسینی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمیساریای ملل متحد در امور پناهندگان به هر خانواده افغانی باید بین ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬دلار پرداخت کند.

وی افزود: طرح بازگشت مهاجران افغانی با موفقیت شروع شده و به این  نتیجه رسیده ایم که  در دو، سه سال اخیر این روندمطلوب نبوده است .  

حسینی عوامل اصلی حضور 950 ‪هزار مهاجر افغانی قانونی و دارای مدرک در ایران را به دنیای آمدن حدود 20درصد‬ این افراد در ایران دانست وافزود : تعدادی هم با دختران ایرانی ازدواج کرده‌اند که  موجب ثبات آنان و از عوامل ماندگاری اشان در ایران است .

مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور یکی از دلایل عمده  ادامه حضور افغانی‌ها در ایران را تامین اشتغال و امرارمعاش دانست و افزود: با صدور ویزای کار برای ‪ ۳۵۰‬هزار مهاجر افغان، می توانیم در این طرح موفق باشیم .

وی تصریح کرد: تا پایان سال گذشته 62 درصد ‬درصد مهاجران افغانی ساکن در ایران که حدود یک میلیون و ‪ ۴۵۰‬هزار نفر بودند در قالب این طرح بر گشتند.

حسینی اظهار داشت: باید کشور افغانستان به تعهدات خود در سندی که  امروز به امضای سه طرف می‌رسد، عمل نماید تا از بحران کنونی در بازگشت مهاجران افغانی به سرزمینشان خارج شویم.

کد مطلب 454430

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