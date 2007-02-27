کمیساریای ملل متحد در امور پناهندگان به مهاجران افغانی‌ ساکن ایران کمک مالی کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمد حسینی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمیساریای ملل متحد در امور پناهندگان به هر خانواده افغانی باید بین ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬دلار پرداخت کند.

وی افزود: طرح بازگشت مهاجران افغانی با موفقیت شروع شده و به این نتیجه رسیده ایم که در دو، سه سال اخیر این روندمطلوب نبوده است .

حسینی عوامل اصلی حضور 950 ‪هزار مهاجر افغانی قانونی و دارای مدرک در ایران را به دنیای آمدن حدود 20درصد‬ این افراد در ایران دانست وافزود : تعدادی هم با دختران ایرانی ازدواج کرده‌اند که موجب ثبات آنان و از عوامل ماندگاری اشان در ایران است .

مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور یکی از دلایل عمده ادامه حضور افغانی‌ها در ایران را تامین اشتغال و امرارمعاش دانست و افزود: با صدور ویزای کار برای ‪ ۳۵۰‬هزار مهاجر افغان، می توانیم در این طرح موفق باشیم .

وی تصریح کرد: تا پایان سال گذشته 62 درصد ‬درصد مهاجران افغانی ساکن در ایران که حدود یک میلیون و ‪ ۴۵۰‬هزار نفر بودند در قالب این طرح بر گشتند.

حسینی اظهار داشت: باید کشور افغانستان به تعهدات خود در سندی که امروز به امضای سه طرف می‌رسد، عمل نماید تا از بحران کنونی در بازگشت مهاجران افغانی به سرزمینشان خارج شویم.