کمیساریای ملل متحد در امور پناهندگان به مهاجران افغانی‌ ساکن ایران کمک مالی کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمد حسینی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمیساریای ملل متحد در امور پناهندگان به هر خانواده افغانی باید بین ۳۰۰تا ۵۰۰دلار پرداخت کند.
وی افزود: طرح بازگشت مهاجران افغانی با موفقیت شروع شده و به این نتیجه رسیده ایم که در دو، سه سال اخیر این روندمطلوب نبوده است .
حسینی عوامل اصلی حضور 950 هزار مهاجر افغانی قانونی و دارای مدرک در ایران را به دنیای آمدن حدود 20درصد این افراد در ایران دانست وافزود : تعدادی هم با دختران ایرانی ازدواج کردهاند که موجب ثبات آنان و از عوامل ماندگاری اشان در ایران است .
مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور یکی از دلایل عمده ادامه حضور افغانیها در ایران را تامین اشتغال و امرارمعاش دانست و افزود: با صدور ویزای کار برای ۳۵۰هزار مهاجر افغان، می توانیم در این طرح موفق باشیم .
وی تصریح کرد: تا پایان سال گذشته 62 درصد درصد مهاجران افغانی ساکن در ایران که حدود یک میلیون و ۴۵۰هزار نفر بودند در قالب این طرح بر گشتند.
حسینی اظهار داشت: باید کشور افغانستان به تعهدات خود در سندی که امروز به امضای سه طرف میرسد، عمل نماید تا از بحران کنونی در بازگشت مهاجران افغانی به سرزمینشان خارج شویم.
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