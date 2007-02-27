ایرانی ها تاریخی طولانی تر از ما و انتظار احترام دارند/ احمدی نژاد آماده گفتگو با آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای اینترنتی لنکستر آن لاین، این گروه که شامل نمایندگانی از منونایت، کوئکر ، اپیسکوپال، کلیسای کاتولیک ، کلیساهای متودیست آمریکا و کلیساهای شورای ملی به دعوت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از 17 تا 25 فوریه به ایران آمده بودند، دیدار خود را با مقام های ایرانی مثبت و برای دو کشور سازنده ارزیابی کردند.

نمایندگان مذهبی آمریکا بر این نکته تاکید دارند که بر اساس فتوای رهبران مذهبی در ایران استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد نظامی امری حرام محسوب می شود

"اد مارتین" از اعضای این گروه گفت : ما دیدار و گفتگوهای پر محتوایی با افراد با نفوذ داشتیم و هر جا که رفتیم از ما به گرمی استقبال شد.

"ران فلمینگ" از دیگر اعضای این گروه نیز اظهارداشت: هدف، برقراری پل ارتباطی و درک مشترک در این برهه تنش بین دو ملت بود.وی اضافه کرد: ما متعهد به تلاش برای حل مناقشات به شیوه های غیر خشونت آمیز هستیم و می توانیم راهی را بسازیم تا منتهی به احترام متقابل و روابط مسالمت آمیز بین دو کشور باشد.

رهبران مذهبی همچنین ابراز امیدواری کردند تا گفتگوهایی بین رهبران دو کشور نیز صورت گیرد.

به گفته مارتین رهبران ایران و آمریکا با اظهارات غیر ضروری و نامناسب، به خودشان ضربه زده اند اما مردم هر دو کشور برای کودکان خود چیزهای مشترکی را می خواهند.

مارتین همچنین می گوید : نیازبه تعامل با مردم و دولت ایران است ایرانیان ملتی با غرورهستند وتاریخی طولانی تراز ما دارند ، آنها فرهنگ غنی و توسعه یافته ای دارند و انتظار دارند تا با آنها با احترام رفتار شود.

به گفته فلیمینگ آنها همچنین در رابطه با نقشی که مذهب می تواند در نظم اجتماعی و از بین بردن آثار زیانبار حرفهای تحریک کننده ایفا کند، با رهبران ایران صحبت کرده اند.

ما متعهد به تلاش برای حل مناقشات به شیوه های غیر خشونت آمیز هستیم و می توانیم راهی را بسازیم تا منتهی به احترام متقابل و روابط مسالمت آمیز بین دو کشور باشد



به عقیده این رهبر دینی آمریکایی، در صورتی که مقام های آمریکا تمایلی به گفتگو با ایران داشته باشند، احمدی نژاد آماده گفتگو با آمریکاست.به گفته فلمینگ رهبران مذهبی درایران این مسئله را نمی دانند که چرا بسیاری از آمریکائیها به ایرانی ها بی اعتماد هستند.

نمایندگان مذهبی آمریکا همچنین بر این نکته تاکید دارند که بر اساس فتوای رهبران مذهبی در ایران استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد نظامی امری حرام محسوب می شود.

این گروه همچنین با اشاره به شعارهای ضد آمریکایی در جمهوری اسلامی می گویند این شعارها نه علیه مردم ایالات متحده بلکه برای مخالفت با سیاست خارجی آمریکا می باشد.

فلمینگ همچنین ابراز امیدواری کرده است که گروهی را در آینده از ایران برای ادامه گفتگوها به آمریکا دعوت کند.