راه اندازی 17 رشته جدید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

دکتر عادل نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حسابداری، آموزش ابتدایی، باستان شناسی، مدیریت بازرگانی، ادبیات فارسی، عمران، مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار، اقتصاد کشاورزی، حقوق،مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، روانشناسی، علوم اجتماعی، مهندسی کشاورزی با گرایش ترویج و آموزش کشاورزی و ترویج و آموزش منابع طبیعی رشته های جدید تصویب شده در این دانشگاه است که از سال تحصیل آینده در واحد ایلام راه اندازی می شود.

وی اظهار داشت: راه اندازی رشته های جدید پس از بررسی امکانات آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشگاه آزاد ایلام و تعداد اساتید و اعضای هیات علمی این دانشگاه که رشد چشمگیری در طول سالیان اخیر داشته است مورد تصویب قرار گرفت.

رئیس دانشگاه آزاد ایلام تاکید کرد: در سال تحصیلی جاری نیز پنج رشته تحصیلی جدید شامل معماری و تربیت بدنی در مقطع کارشناسی ناپیوسته و معماری، علوم دامی و منابع طبیعی در مقطع کارشناسی در دانشگاه آزاد ایلام راه اندازی شد.

نوروزی خاطر نشان کرد: با افزایش ظرفیتی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام به وجود آمده این امکان وجود دارد که پذیرش دانشجو در این دانشگاه در سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد انجام شود.

به گزارش مهر، دانشگاه آزاد ایلام با بیش از 6 هزار و 300 دانشجو در 35 رشته تحصیلی در منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامی واقع شده است.