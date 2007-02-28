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۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۴۲

رئیس دانشگاه آزاد ایلام در گفتگو با مهر خبر داد:

راه اندازی 17 رشته جدید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

راه اندازی 17 رشته جدید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام با تصویب شورای معاونان آموزشی دانشگاه های آزاد اسلامی غرب کشور 17 رشته تحصیلی جدید در این دانشگاه راه اندازی می کند.

دکتر عادل نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حسابداری، آموزش ابتدایی، باستان شناسی، مدیریت بازرگانی، ادبیات فارسی، عمران، مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار، اقتصاد کشاورزی، حقوق،مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، روانشناسی، علوم اجتماعی، مهندسی کشاورزی با گرایش ترویج و آموزش کشاورزی و ترویج و آموزش منابع طبیعی رشته های جدید تصویب شده در این دانشگاه است که از سال تحصیل آینده در واحد ایلام راه اندازی می شود.

وی اظهار داشت: راه اندازی رشته های جدید پس از بررسی امکانات آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشگاه آزاد ایلام و تعداد اساتید و اعضای هیات علمی این دانشگاه که رشد چشمگیری در طول سالیان اخیر داشته است مورد تصویب قرار گرفت.

رئیس دانشگاه آزاد ایلام تاکید کرد: در سال تحصیلی جاری نیز پنج رشته تحصیلی جدید شامل معماری و تربیت بدنی در مقطع کارشناسی ناپیوسته و معماری، علوم دامی و منابع طبیعی در مقطع کارشناسی در دانشگاه آزاد ایلام راه اندازی شد.

نوروزی خاطر نشان کرد: با افزایش ظرفیتی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام به وجود آمده این امکان وجود دارد که پذیرش دانشجو در این دانشگاه در سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد انجام شود.

به گزارش مهر، دانشگاه آزاد ایلام با بیش از 6 هزار و 300 دانشجو در 35 رشته تحصیلی در منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامی واقع شده است.

کد مطلب 454435

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