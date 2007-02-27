توسعه محلات پایتخت در سال آینده رشد جهشی خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمدباقر قالیباف امروز در مراسم افتتاح بزرگراه امام علی (ع) "از پل فرجام تا پل آغاز و تقاطع غیرهمسطح رسالت"، گفت: بودجه پیشنهادی شهرداری به شورای اسلامی شهر تهران 3300 میلیارد تومان است که بررسی آن در شورای اسلامی شهر تهران آغاز شده و امیدواریم با تصویب این بودجه که نسبت به سال گذشته با رشد جهشی روبرو بوده است ، سال 86 را با تلاش بیشتر و اقدامات مناسب تر در همه ابعاد آغاز کنیم.

وی افزود: یکی از محورهای جدی در بودجه بحث مربوط به شورایاریها و خواسته های مردم در 137 است. شهردار تهران اعتماد و هماهنگی بین مردم و شهرداری را مهم ارزیابی کرد و گفت: به رغم اقداماتی که در سال 85 صورت گرفته کارهای انباشته زیادی وجود دارد که مشکلاتی را ایجاد کرده اما با اعتماد و هماهنگی بین ومردم و شهرداری که از سوی شورایاریها ایجاد شده و روز به روز هم بیشتر می شود این مشکلات حل خواهد شد.

به گفته قالیباف ، توسعه شهر با رویکرد محله محوری و مشارکت مردم همراه با تفکر مسجدی و فرهنگ ایرانی محقق خواهد شد.

وی در ادامه از احداث یک پارک بزرگ در منطقه 8 خبر داد و گفت: طی جلساتی که در طرح جهادی منطقه 8 برگزار شد و با توجه به خواسته مردم این منطقه و همچنین همکاری معاونت فنی وعمرانی یک زمین هفت هکتاری برای احداث این پارک در نظر گرفته شد هم اکنون احداث این پارک در دست اجراست و در آینده نزدیک شاهد افتتاح آن خواهیم بود.

شهردار تهران در ادامه گفت: خوشحال هستیم که این پروژه به دست کسانی اجرا شد که تا دیروز در جبهه ها بودند و امروز در راه خدمت به مردم فعالیت می کنند.

قالیباف افزود: اگر منصفانه نگاه کنیم امروز هرچه را در کشور داریم ، مدیون شهدا و جانبازانی هستیم که همه چیز خود را برای انقلاب ، مردم و کشور گذاشتند.

شهردار تهران در پایان گفت: صادقانه به شهروندان تهرانی می گویم که جز دغدغه شما و کار شما و توسعه شهر ، چیز دیگری در ذهنمان نیست و در تلاشیم تا شهری بهتر از هر روز داشته باشیم.