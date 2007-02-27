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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۶:۳۷

شهردار تهران :

توسعه محلات پایتخت در سال آینده رشد جهشی خواهد داشت

توسعه محلات پایتخت در سال آینده رشد جهشی خواهد داشت

با توجه به اقدامات خوبی که در سال جاری در همه حوزه های شهری صورت گرفته ، توسعه محلات تهران در سال آینده حتما رشد جهشی خواهد داشت و قابل قیاس با امسال نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمدباقر قالیباف امروز در مراسم افتتاح بزرگراه امام علی (ع) "از پل فرجام تا پل آغاز و تقاطع غیرهمسطح رسالت"، گفت: بودجه پیشنهادی شهرداری به شورای اسلامی شهر تهران 3300 میلیارد تومان است که بررسی آن در شورای اسلامی شهر تهران آغاز شده و امیدواریم با تصویب این بودجه که نسبت به سال گذشته با رشد جهشی روبرو بوده است ، سال 86 را با تلاش بیشتر و اقدامات مناسب تر در همه ابعاد آغاز کنیم.

وی افزود: یکی از محورهای جدی در بودجه بحث مربوط به شورایاریها و خواسته های مردم در 137 است. شهردار تهران اعتماد و هماهنگی بین مردم و شهرداری را مهم ارزیابی کرد و گفت: به رغم اقداماتی که در سال 85 صورت گرفته کارهای انباشته زیادی وجود دارد که مشکلاتی را ایجاد کرده اما با اعتماد و هماهنگی بین ومردم و شهرداری که از سوی شورایاریها ایجاد شده و روز به روز هم بیشتر می شود این مشکلات حل خواهد شد.

به گفته قالیباف ، توسعه شهر با رویکرد محله محوری و مشارکت مردم همراه با تفکر مسجدی و فرهنگ ایرانی محقق خواهد شد.

وی در ادامه از احداث یک پارک بزرگ در منطقه 8 خبر داد و گفت: طی جلساتی که در طرح جهادی منطقه 8 برگزار شد و با توجه به خواسته مردم این منطقه و همچنین همکاری معاونت فنی وعمرانی یک زمین هفت هکتاری برای احداث این پارک در نظر گرفته شد هم اکنون احداث این پارک در دست اجراست و در آینده نزدیک شاهد افتتاح آن خواهیم بود.

شهردار تهران در ادامه گفت: خوشحال هستیم که این پروژه به دست کسانی اجرا شد که تا دیروز در جبهه ها بودند و امروز در راه خدمت به مردم فعالیت می کنند.

قالیباف افزود: اگر منصفانه نگاه کنیم امروز هرچه را در کشور داریم ، مدیون شهدا و جانبازانی هستیم که همه چیز خود را برای انقلاب ، مردم و کشور گذاشتند.

شهردار تهران در پایان گفت: صادقانه به شهروندان تهرانی می گویم که جز دغدغه شما و کار شما و توسعه شهر ، چیز دیگری در ذهنمان نیست و در تلاشیم تا شهری بهتر از هر روز داشته باشیم.

کد مطلب 454436

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