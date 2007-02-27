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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۶:۵۰

لاریجانی:

ایران همواره از مذاکره استقبال می‌کند/ به دنبال امتیاز نیستیم

ایران همواره از مذاکره استقبال می‌کند/ به دنبال امتیاز نیستیم

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: ایران همواره از مذاکره برای حل مسئله هسته‌ای استقبال کرده و معتقد است همه موضوعات مورد نظر طرفین می‌تواند در مذاکرات هسته‌ای مطرح شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که در حاشیه مذاکرات خود با سلیم الحص نخست وزیر سابق لبنان، در جمع خبرنگاران سخن می گفت، در پاسخ به این سئوال که آیا ایران حاضر است برای از سرگیری مذاکرات با گروه 1+5 امتیازی بدهد، گفت : ما مسیر معقولی در نظر داریم و امتیاز دادن و امتیاز گرفتن چیزی نیست که راجع به آن بحث کنیم.

وی افزود: باید دورنمای مسئله روشن شود و بر اساس آن، پیش رویم ، نه اینکه از پیش نتیجه مذاکرات را مشخص کنیم.

لاریجانی همچنین پیشنهادات کشور ایتالیا و طرح البرادعی استقبال کرد.

کد مطلب 454438

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