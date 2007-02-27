به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که در حاشیه مذاکرات خود با سلیم الحص نخست وزیر سابق لبنان، در جمع خبرنگاران سخن می گفت، در پاسخ به این سئوال که آیا ایران حاضر است برای از سرگیری مذاکرات با گروه 1+5 امتیازی بدهد، گفت : ما مسیر معقولی در نظر داریم و امتیاز دادن و امتیاز گرفتن چیزی نیست که راجع به آن بحث کنیم.

وی افزود: باید دورنمای مسئله روشن شود و بر اساس آن، پیش رویم ، نه اینکه از پیش نتیجه مذاکرات را مشخص کنیم.

لاریجانی همچنین پیشنهادات کشور ایتالیا و طرح البرادعی استقبال کرد.