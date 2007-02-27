به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی مسئول پرونده هسته ای ایران که در حاشیه دیدارش با سلیم الحص نخست وزیر سابق لبنان در جمع خبرنگاران سخن می گفت، در خصوص احتمال تغییر سولانا به عنوان مسئول مذاکره با ایران و طرح این موضوع در گفتگوهایش، با وی در مونیخ گفت: موضوعاتی مطرح شد اما نه به این تعبیر بلکه به این شکل که می تواند شکل های دیگری از مذاکرات وجود داشته باشد .

لاریجانی همچنین در خصوص سفرهایش به کشورهای اروپایی و آفریقای جنوبی در روزهای اخیر اظهار داشت: مذاکرات خوبی در ایتالیا با رمانوپرودی داشتم و وی ایده ای برای حل مسئله هسته ای داشتند که قرار شد، پیگیری شود .

دبیر شورای عالی امنیت ملی از توضیح بیشتر در خصوص ایده ایتالیا خودداری کرد و در خصوص مذاکرات خود با البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت : آقای البرادعی سه اصل خوب را برای مذاکرات سازنده در نظر داشتند و تلاش های وی، تلاش های بسیار خوبی است.

وی با اشاره به دیدارش با امبکی رئیس جمهور آفریقای جنوبی گفت که امبکی در این دیدار بر حل موضوع هسته ای ایران از طریق مذاکره اصرار داشته و تاکید کرده است حقوق ایران نباید نادیده گرفته شود .

به گفته لاریجانی، رئیس جمهور آفریقای جنوبی تعلیق را پیشنهادی سازنده ندانسته و معتقد بود این موضوع مذاکرات را به تعویق انداخته است.

وی در پاسخ به این که آیا سوئیس طرحی برای حل موضوع هسته ای ایران ارائه کرده است، یا خیر، گفت: سوئیس تلاش دارد نقشی تسهیل کننده داشته باشد و دیدگاهها را به هم نزدیک کند.

به گفته لاریجانی، سوئیس طرح خاصی برای حل موضوع نداشته است .

خبرنگاری پرسید چرا موضوع راه اندازی سه هزار دستگاه سانتریفیوژ نخستین بار به 22 بهمن بار دیگر به آخر سال و در گزارش البرادعی به اردیبهشت ماه موکول شده است؟ لاریجانی پاسخ داد: هیچ گاه 22 بهمن به عنوان زمان راه اندازی 3 هزار دستگاه اعلام نکرده ایم و آنچه در گزارش البرادعی آمده نشان می دهد که ما هیچ چیز پنهانی نداریم و همه اقداماتمان را به اطلاعشان می رسانیم .

وی در خصوص گزارش البرادعی توضیح داد: این گزارش نشان می دهد که فعالیت های ایران شفاف است و هیچ انحرافی از مسیر صلح آمیز نداشته است.

لاریجانی به موضوع عدم تعلیق غنی سازی و فعالیت آب سنگین اراک در گزارش البرادعی اشاره کرد و در عین حال گفت : گزارش نکات برجسته ای در مورد عدم بازفرآوری دارد و به روشنی گفته است که هیچ دلیلی برای حرکت ایران به سوی بازفراوری مشاهده نکرده ایم.

وی تاکید البرادعی بر تطبیق حسابرسی های آژانس با اطلاعات ارائه شده از سوی ایران را از نکات برجسته گزارش البرادعی برشمرد و یاد آور شد البرادعی در این گزارش اعلام کرده است نظارت های آژانس ادامه دارد و هیچ انحرافی مشاهده نشده است .

وی توضیح داد : ما به آژانس گفته ایم اگر پرونده به آژانس برگردد ، می توانیم همکاری های بیشتری با آنها داشته باشیم .