حمله انتحاری در پایگاه بگرام افغانستان 80 کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازروزنامه لوموند، درانفجار شدیدی که امروزمقارن با حضور "دیک چنی" معاون رئیس جمهوری آمریکا در کابل در برابر پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان رخ داد، 80 نفر کشته شدند.

جالب توجه است که چنی در زمان انفجار در حال بازدید از پایگاه بگرام بود.

این درحالی است که دولت افغانستان و شاهدان امروز گزارش دادند که 18 تن ازجمله سه نظامی خارجی در این حمله انتحاری کشته شدند.



پایگاه هوایی بگرام در 60 کیلومتری شمال کابل قراردارد .



فرمانده عملیاتی پایگاه بگرام در این زمینه اظهار داشت : تدابیر امنیتی مناسب بود و فرد عامل انفجار نتوانست خود را به داخل پایگاه برساند.



معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین پس از انفجار انتحاری امروز که از آن جان سالم بدر برد؛ با رئیس جمهوری افغانستان در کابل دیدار کرد.