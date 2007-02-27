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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۸:۴۲

"گل آقا" کلاس‌های آموزش انیمیشن برگزار می‌کند

مؤسسه "گل‌ آقا" با برپایی غرفه‌ای در نمایشگاه پنجمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران به صورت رایگان کلاس‌های آموزش انیمیشن برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد این کلاس‌ها که شرکت در آن برای عموم آزاد است، از روز دوشنبه هفتم اسفند ساعت 14 تا پایان جشنواره در غرفه مؤسسه گل آقا دایر است. در این کلاس‌ها‌ شیوه‌ های ساخت فیلم انیمیشن با رایانه خانگی و نرم ‌افزارهای ساده آموزش داده می شود و در پایان هر شرکت کننده یک فیلم انیمیشن می سازد. در چند غرفه این نمایشگاه انیمیشن‌هایی از ایران و جهان به نمایش در می‌آید.

همزمان با برپایی جشنواره پویانمایی تهران، کتاب "تک‌فریم‌های ماندگار" نوشته سعید توکلیان منتشر شد. در این کتاب‌‌ تجربه‌های شخصی و نامتعارف هنرمندان مستقل سراسر جهان مورد بررسی قرار گرفته است. "تک‌فریم‌های ماندگار" در 188 صفحه حاوی بخش‌هایی چون برش مقوا، پیکسلیشن، متحرک‌سازی با عکس، نقاشی روی شیشه، انیمیشن با ماسه، نقاشی و خراش روی فیلم، تجربه‌های متفاوت و ... است. این کتاب با قیمت 8500 تومان منتشر شده و در روزهای برگزاری جشنواره پویانمایی تهران عرضه می‌شود.

کد مطلب 454444

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