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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۸:۰۷

کربکندی غایب بزرگ داربی اصفهان

رسول کربکندی به علت آسیب دیدگی از ناحیه گردن نمی تواند در دیدار حساس فردا مقابل سپاهان هدایت تیمش را برعهده بگیرد .

به گزارش خبرنگار مهر، پزشکان معالج سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اعلام کرده اند او نباید دچار استرس شود و به همین دلیل به این مربی حتی اجازه نداده اند با حضور در ورزشگاه فولاد شهر داربی شهر اصفهان را ازنزدیک تماشا کند.

براین اساس مختاربابایی و شجاع احمدزاده مربیان تیم فوتبال ذوب آهن وظیفه هدایت این تیم را در این دیدارحساس فردا برابر سپاهان برعهده خواهند داشت .

همچنین تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان دراین دیدارمهم نمی تواند ازمهدی زارع به علت محرومیت و طهماسبی به دلیل مصدومیت استفاده کند.

دیدارتیمهای فوتبال ذوب ‌آهن و سپاهان اصفهان ازهفته بیست ویکم رقابتهای لیگ برترساعت 14 فردا در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزارمی شود.

کد مطلب 454452

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