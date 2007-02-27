به گزارش خبرنگار مهر، سلیم الحص نخست وزیر سابق لبنان که در حاشیه دیدارش با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در تهران در کنفرانس خبری دیدارش از تهران را فرصتی خوب خواند و گفت: در مذاکراتش درخصوص موضوعات منطقه و لبنان گفتگو کرده است.

وی اعلام کرد: در مذاکرات خود با لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان را در جریان دیدارها و مذاکراتش با پادشاه عربستان و رئیس جمهور سوریه همچنین نتایج تحرکات و فعالیت های داخل لبنان و طرح های لبنانی قرار داده اند.

نخست وزیر سابق لبنان تاکید کرد : هیج راه حلی جز راه حلی که از طرف خود لبنانی مطرح شود نمی تواند برای حل مسائل این کشور کار ساز باشد.

وی تاکید کرد: این راه حل جز از طریق یک کنفرانس گفتگوی ملی که گسترده و دامنه دار باشد محقق نخواهد شد.

الحص بر نیاز لبنان نسبت به کمک همه کشورها برای تشکیل این کنفرانس تاکید کرد و یاد آور شد جنگ 15 ساله داخلی لبنان (سال های 75 تا90) بالاخره با تشکیل پارلمان لبنان در طائف پایان یافت و این بار نیز باید کنفرانسی ملی موضوعات را حل کند.

لاریجانی نیز در این کنفرانس خبری سلیم الحص را از شخصیت های برجسته و سابقه دار لبنانی در حل موضوعات این کشور معرفی کرد و گفت: ما از افکار و اقدامات ایشان برای حل موضوع لبنان حمایت می کنیم.