ساخت سریعترین دوربین عکاسی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کانن، سازنده این دوربین اعلام کرده است که EOS-1D Mark III در هر ثانیه 10 فرم را در 1/10 مگاپیکسل منتقل کرده و از این رو سریعترین دوربین جهان محسوب می شود.

این دوربین جایگزین دوربین EOS-1D Mark II N شده است که تا پیش از این سریعترین دوربین عکس برداری دیجیتالی جهان بوده است.

استفاده از پردازشگرهای مضاعف DIGIC III این امکان را فراهم کرده است که دوربین یاد شده با بالاترین سرعت ثبت شده، تصاویر فوق العاده شفافی را ثبت کنند.

بر اساس گزارش وات دیجیتال کمرا، این دوربین پیشرفته همچنین توانسته است که برای نخستین بار در جهان 14 بیت تصویری پردازشی را به سری های EOS دوربین منتقل کند.