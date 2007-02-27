دستیابی ایران به فناوری هوش مصنوعی سخنگو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، مسعود مولوی با بیان این که بیش از 50 اختراع وی در زمینه های تلویزیون، هواپیما، کامپیوتر هوشمند و جت بدون سرنشین مراحل ثبت اختراع نهایی را می گذراند، افزود: پروژه ساخت نخستین روبات انسان نمای هوشمند ایران و جهان از سال 81 آغاز شد که طراحی و ساخت مدل آن با هزینه ای بالغ بر 60 میلیون تومان صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: با همکاری مرکز تحقیقات تیم روباتیک و مکاترونیک پارسه و استادان مجرب پژوهشکده علوم و فناوری واحد نجف آباد، پس از دو سال کار سامانه برخوردار از بانک اطلاعاتی پیشرفته بر روی کیت های هوشمند طراحی شده به طوری که توانایی فرمان پذیری با استفاده از صدای انسان و تفکیک و شناسایی صدای انسان حتی با لهجه های مختلف را دارد.

این دانشجوی دانشگاه آزاد تاکید کرد: این فناوری از سوی کمیته داوری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد هیات علمی واحد نجف آباد مورد بررسی قرار گرفت و از سوی مراجع عالی انفورماتیک کشور پس از بررسی های دقیق تائید و به ثبت رسید.

مولوی خاطر نشان کرد: با بکارگیری این سامانه می توان به هر وسیله رایانه ای و یا الکترونیکی نظیر تلویزیون با صدای خود دستور داده تا در مقابل گفتگو، نظرخواهی و احوالپرسی پاسخی کاملا واضح و هوشمندانه دهد.

وی گفت: قرار است در آینده ای نزدیک این دستاورد علمی توسط یکی از مسئولان عالی رتبه کشوری رونمایی شود.