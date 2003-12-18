عبدالعزيز حكيم امروز با صدر اعظم آلمان ديدار مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان، محور گفتگوهاي مقامات آلماني و رئيس شوراي حكومت انتقالي عراق اوضاع عراق پس از دستگيري صدام خواهد بود.
پيش از اين دولت آلمان ابراز اميدواري كرده بود تا صدام در محاكم قانوني و معتبر مورد محاكمه قرار گيرد . عبدالعزير حكيم در سفر اروپايي خود در ديدار با مقامات انگليس خاطر نشان كرده بود كه صدام در دادگاه ويژه اي مورد محاكمه قرارخواهد گرفت.
رئيس شوراي حكومت انتقالي عراق امروز با مقامات آلماني ديدار و گفتگو مي كند .
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان، محور گفتگوهاي مقامات آلماني و رئيس شوراي حكومت انتقالي عراق اوضاع عراق پس از دستگيري صدام خواهد بود.
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