  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ آذر ۱۳۸۲، ۱۳:۰۷

عبدالعزيز حكيم امروز با صدر اعظم آلمان ديدار مي كند

رئيس شوراي حكومت انتقالي عراق امروز با مقامات آلماني ديدار و گفتگو مي كند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان،  محور گفتگوهاي مقامات آلماني و رئيس شوراي حكومت انتقالي عراق  اوضاع عراق پس از دستگيري صدام خواهد بود.
پيش از اين دولت آلمان ابراز اميدواري كرده بود تا صدام در محاكم قانوني و معتبر مورد محاكمه قرار گيرد . عبدالعزير حكيم در سفر اروپايي خود در  ديدار با مقامات انگليس خاطر نشان كرده بود كه  صدام در دادگاه ويژه اي مورد محاكمه قرارخواهد گرفت.

کد مطلب 45446

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها