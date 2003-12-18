عبدالعزيز حكيم امروز با صدر اعظم آلمان ديدار مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان، محور گفتگوهاي مقامات آلماني و رئيس شوراي حكومت انتقالي عراق اوضاع عراق پس از دستگيري صدام خواهد بود.

پيش از اين دولت آلمان ابراز اميدواري كرده بود تا صدام در محاكم قانوني و معتبر مورد محاكمه قرار گيرد . عبدالعزير حكيم در سفر اروپايي خود در ديدار با مقامات انگليس خاطر نشان كرده بود كه صدام در دادگاه ويژه اي مورد محاكمه قرارخواهد گرفت.