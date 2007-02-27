به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم با حضور دکتر ایمانی خوشخو معاون هنری وزیر ارشاد و اصغر امیرنیا مدیر کل ارشاد استان تهران از نفرات برگزیده رشتههای پوستر، نقاشی، نگارگری، نقاشیخط، خوشنویسی و عکاسی با اهداء جوائز نفیس تقدیر میشود.
هیئت داوران جشنواره طلوع مهر در افق عاشورا از میان دو هزار اثر ارسالی به دبیرخانه، 48 اثر را شایسته دریافت جایزه ویژه و لوح تقدیر دانستهاند و جایزهای نیز به مسنترین و جوانترین شرکتکنندگان اهدا خواهد شد. اختتامیه این جشنواره فردا چهارشنبه نهم اسفند از ساعت 10 تا 12 در مجتمع فرهنگی هنری رسول مهر در سعادتآباد، بلوار دریا، مطهری شمالی برگزار میشود.
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