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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۷:۱۶

جشنواره هنرهای تجسمی استان تهران فردا به پایان می‌رسد

جشنواره هنرهای تجسمی استان تهران با عنوان "طلوع مهر در افق عاشورا" که از دوم اسفندماه در شش رشته آغاز شده بود، فردا در مجتمع فرهنگی هنری رسول مهر به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم با حضور دکتر ایمانی خوشخو معاون هنری وزیر ارشاد و اصغر امیرنیا مدیر کل ارشاد استان تهران از نفرات برگزیده رشته‌های پوستر، نقاشی، نگارگری، نقاشیخط، خوشنویسی و عکاسی با اهداء جوائز نفیس تقدیر می‌شود.

هیئت داوران جشنواره طلوع مهر در افق عاشورا از میان دو هزار اثر ارسالی به دبیرخانه، 48 اثر را شایسته دریافت جایزه ویژه و لوح تقدیر دانسته‌اند و جایزه‌ای نیز به مسن‌ترین و جوانترین شرکت‌کنندگان اهدا خواهد شد. اختتامیه این جشنواره فردا چهارشنبه نهم اسفند از ساعت 10 تا 12 در مجتمع فرهنگی هنری رسول مهر در سعادت‌آباد، بلوار دریا، مطهری شمالی برگزار می‌شود.

کد مطلب 454462

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