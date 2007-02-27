صهیونیستها به آمریکا جهت اقدام بر ضد ایران فشار می آورند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع روسیه، ژیرینوفسکی اعلام کرد که دولت آمریکا تحت تاثیر اسرائیل است، چرا که اقلیت یهودی در آمریکا بسیار نیرومند است و همه عوامل از جمله پول، رسانه ها و حکومت را در اختیار دارند.

این مقام روسی در مورد عواقب اقدام احتمالی آمریکا علیه ایران و تاثیر آن بر روسیه می گوید: به خاطر تنش های مربوط به موضوع هسته ای ایران، نفوذ روسیه در آینده در این منطقه کاهش خواهد یافت.

گفتنی است که ژیرینوفسکی پیشتر یکبار ادعا کرده بود که یهودی است و یکبار نیز نسبت به احترام اعضای دوما به قربانیان هولوکاست اعتراض کرده بود.

ژیرینوفسکی گفته بود که چرا دیگران به قربانیان روسیه احترام نمی گذارند اما انتظار دارند که روس ها به قربانیان آنها احترام بگذارند.