نظام تربیت معلم کشور افغانستان توسط دولت ایران احیاء می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، به دنبال عدم موفقیت آمریکا در ساماندهی تربیت معلم افغانستان و ناکارآمد بودن دوره های برگزار شده توسط سازمان های بین المللی ، ایران بنا به تقاضای افغانستان مصمم است تا ضمن طراحی ساختار نظام تربیت معلم در افغانستان ، ساماندهی آموزش معلمان افغانی را که از مدرک تحصیلی پایین تر برخوردار هستند ، انجام دهد و دراولین گام از سال آینده 200 نفر از معلمان افغانی توسط اساتید اعزامی از ایران تحت آموزش قرار می گیرند .

در همین راستا ساختمان آموزشی بزرگی توسط وزارت آموزش و پرورش از محل بودجه ستاد بازسازی افغانستان در کابل در حال ساختن است و در آینده نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت که این ساختمان به عنوان انستیتو عالی تربیت معلم با مدیریت مشترک افغانی و ایرانی محل ساماندهی تربیت معلم وزارت معارف افغانستان خواهد بود .

بنابراین گزارش ، کمک به ایجاد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در وزارت معارف افغانستان از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت برای مولفان کتب درسی افغانستان از دیگر اهداف این سفر است .

همچنین با توجه به تجربه موفق وزارت آموزش و پرورش در کامپیوتری کردن کلیه اطلاعات مربوط به حوزه آموزش و پرورش و مشکلات عدیده افغانستان در شناسایی دانش آموزان و همچنین پرداخت حقوق معلمان ، وزارت معارف افغانستان در خواست نموده که سیستم های به کار گرفته شده درایران برای افغانستان نیز طراحی شود که این اقدام نیز در حال اجرا برای طرف افغانی می باشد .

کمک به بازسازی نظام آموزش دینی در وزارت معارف افغانستان از دیگر موارد مورد توجه در این سفر است.

در حال حاضر 220 مدرسه دینی در افغانستان مشغول فعالیت است که در آنها حدود 41 هزار دانش آموز مشغول به تحصیل و 2600 معلم مشغول به تدریس می باشند و وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان حوزه ها و مدارس علمیه خارج از کشور در صدد است تا کتاب های درسی این مدارس را مورد تجدید نظر قرار داده و تالیف مجدد نماید.

به منظور بهره مندی کلیه دانش آموزان افغانی از کتاب های چاپ شده توسط انتشارات مدرسه و دیگر کتاب هایت منتشر شده توسط وزارت آموزش و پرورش شعبه ای از این انتشارات در کابل آماده افتتاح است که در سفر وزیر آموزش و پرورش به افغانستان به بهره برداری می رسد.