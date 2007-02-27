بازیکنان تیم امید نسبت به استرالیا برتری تکنیکی دارند / روی بازی زمینی برنامه داریم

محمد پنجعلی که درپایان تمرین عصرامروزتیم فوتبال استرالیا با خبرنگارمهرگفتگو می کرد با بیان این مطلب افزود : تیم استرالیا ازنظرقدرت بدنی و سرعت برتری محسوسی نسبت به بازیکنان ما دارد ولی بازیکنان تیم امید ازنظرتکنیک فردی وخلاقیت برتراز حریف خود هستند و با این خصوصیت می توانند تیم استرالیا را غافلگیر کنند .



پنجعلی تصریح کرد : استرالیا بازی هوایی و ارسال ازکناره ها را به عنوان شیوه سنتی فوتبال خود دنبال می کند که قصد داریم با بازی زمینی و تکیه برخلاقیت های فردی بازیکنان امید برنامه های تهاجمی خود را سازماندهی کنیم .



وی درخصوص مشکلات بدنی وناهماهنگی خط دفاع تیم امید تصریح کرد : با وجود زمان کوتاهی که دراختیار داشتیم تمرینات منظمی را دنبال کردیم بطوری که درحال حاضربازیکنان تیم امید درشرایط بدنی مطلوبی قرار دارند ضمن اینکه با تمرینات اختصاصی توانستیم درخط دفاع به هماهنگی و انسجام لازم دست یابیم و نگرانی از این بابت نداریم .



مربی تیم امید ضمن تاکید برحمایت روحی همه جانبه ازتیم فوتبال امید اظهار داشت : ازمردم و هواداران فوتبال ایران می خواهم تا فردا با حضور در ورزشگاه آزادی باعث تقویت روحی تیم امید شوند چرا که پیروزی درنخستین دیداربرای تیم امید ازاهمیت بسزایی برخوردار است و می تواند شرایط روحی مناسبی را برای ادامه حضورتیم امید و موفقیت دررقابتهای مقدماتی المپیک پکن فراهم کند .





