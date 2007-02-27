برنامه مسابقات هفته هجدهم و نوزدهم لیگ دسته اول اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام کمیته مسابقات، برنامه این بازی ها که طی روزهای هفدهم، بیستم و بیست و پنجم اسفند ماه برگزارخواهد شد به شرح زیر است :



هفته هجدهم

پنجشنبه - 17/12/85

* تراکتورسازی تبریز- دیهیم اهواز ساعت 15 ورزشگاه تختی تبریز

* اتکاء تهران - هما تهران ساعت 15 ورزشگاه اختصاصی اتکاء تهران

* تربیت یزد - صنایع اراک ساعت 15 ورزشگاه شهید نصیری یزد

* دانشگاه آزاد زنجان - نساجی مازندران ساعت 15 ورزشگاه کارگران زنجان

* نیروی زمینی تهران - پیام ارتباطات خراسان ساعت 15 ورزشگاه اختصاصی نیروی زمینی

* سرخپوشان دلوارافزار- آتیه سازان کوثرتهران ساعت 15:15 ورزشگاه شهید شیرودی

* اکباتان تهران - شیرین فراز کرمانشاه ساعت 13 ورزشگاه شهید شیرودی

* شهرداری تبریز- استقلال دزفول ساعت 15 ورزشگاه تختی تبریز



یکشنبه - 20 /12/85

* ماشین سازی تبریز- شموشک نوشهر ساعت 15 تختی تبریز

* شاهین بوشهر- مقاومت بسیج فارس ساعت 15 ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* پگاه گیلان - کشت و صنعت شوشتر ساعت 15 شهید عضدی رشت



هفته نوزدهم

جمعه - 25/12/85

* مقاومت بسیج فارس - شموشک نوشهر ساعت 15 حافظیه شیراز

* شاهین بوشهر- شهرداری تبریز ساعت 15 شهید بهشتی بوشهر

* کشت و صنعت شوشتر- ماشین سازی تبریز ساعت 15 ورزشگاه تختی شوشتر

* استقلال دزفول - اتکاء تهران ساعت 15 ورزشگاه تختی دزفول

* شیرین فراز کرمانشاه - پگاه گیلان ساعت 15 ورزشگاه انقلاب کرمانشاه

* هما تهران - اکباتان تهران ساعت 15 ورزشگاه اختصاصی هما تهران

* پیام ارتباطات خراسان - آتیه سازان کوثر تهران ساعت 15 ورزشگاه تختی مشهد

* نیروی زمینی تهران -تراکتورسازی تبریز ساعت 15 ورزشگاه اختصاصی نیروی زمینی

* دیهیم اهواز- دانشگاه آزاد زنجان ساعت 15 زمین شماره 2 ورزشگاه تختی اهواز

* صنایع اراک - شهرداری بندرعباس ساعت 15 ورزشگاه پنجم مرداد اراک

* نساجی مازندران - تربیت یزد ساعت 15 ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر



طبق اعلام کمیته مسابقات، دیدارعقب افتاده بین تیم های کشت و صنعت شوشتر و مقاومت بسیج فارس (معوقه ازهفته دهم) و پگاه گیلان و ماشین سازی تبریز(معوقه ازهفته شانزدهم) درتاریخ 15/12/85 برگزارخواهد شد. بازی اول راس ساعت 15 در ورزشگاه تختی شوشتر و مسابقه دوم در ساعت 15:15 در ورزشگاه عضدی رشت برگزارخواهد شد.