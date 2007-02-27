به گزارش خبرگزاری مهر، دراین برنامه که مازیار ناظمی سردبیری و اجرای آن را بر عهده دارد، مسائلی چون انتصاب یا انتخاب روسای فدارسیون ها، موضوع حذف تیم استقلال از جام باشگاههای آسیا به دلیل ارسال نکردن به موقع اسامی بازیکنان و به طور کلی وضعیت مدیریت در ورزش ایران و رویکرد سازمان تربیت بدنی برای پیشبرد ورزش کشور با حضور جمعی از مسئولان، کارشناسان و منتقدان ورزش کشور نقد و بررسی می شود.

مازیار ناظمی، سردبیر و کارشناس مجری برنامه است. دکتر جوادی پور رئیس مرکز آموزش مدیریت سازمان تربیت بدنی، همدانلو معاون اداری ملی سازمان تربیت بدنی، دکتر جوادی و دکتر احسانی به عنوان کارشناس در برنامه حضور دارند. زمان این برنامه 105 دقیقه است.

برنامه "گذار جهانی" با موضوع تحلیل فرایند جهانی شدن پنجشنبه 10 اسفند ماه ساعت 45/19 از رادیو گفتگو پخش می شود. محمود کریمی سردبیر برنامه است. در "گذار جهانی" جمعی از استادان دانشگاههای کشور، دکتر قرشی، دکتر فلاحی، دکتر سلیمی و دکتر مطهرنیا درباره روند جهانی شدن و تاثیرات آن بر مناسبات بین المللی به ارائه دیدگاههای خود می پردازند.