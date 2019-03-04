وارد شدن به فضای مذاکره با غرب هیچ دستاوردی برای کشور ندارد

شعب بهمن کارشناس مسائل بینالملل در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برخی محورهای مطرح شده در بیانیه جامع رهبر انقلاب اسلامی در حوزه سیاست خارجی، اظهار داشت: با بررسی تاریخ دو سده گذشته متوجه میشویم که هرگاه ایران وارد توافقنامه یا عهدنامهای با کشورهای غربی شده آن عهدنامه یا یکطرفه به نفع کشورهای غربی بوده یا اینکه از جانب آنها مورد نقض عهد قرار گرفته است. رابطه ایران با غرب در دو سده اخیر نشان میدهد که هیچ دستاورد قابل توجهی برای ما به ویژه در حوزههای اقتصادی به همراه نداشته است.
وی با بیان اینکه این مساله از جانب غرب پس از پیروزی انقلاب اسلامی شدت بیشتری گرفته، افزود: ماهیت انقلاب اسلامی ایران در تضاد با تفکر حاکم بر جامعه غربی است و آنها همواره تلاش کردند به انحای مختلف به ایران از ضربه بزنند. جنگ تحمیلی از یک سو فشار و تحریم اقتصادی به همراه داشته است و از سوی دیگر، تهدیدات مختلف نظامی و سایبری و موارد دیگر از جمله اقدامات غرب علیه ایران در ۴۰ سال اخیر به حساب میآید.
این کارشناس مسائل بینالملل تصریح کرد: امروز اروپا به صراحت از خلع سلاح ایران صحبت میکند و آمریکا را در فشارهای اقتصادی علیه ایران همراهی میکند. در چنین شرایطی وارد شدن به فضای مذاکره نمیتواند هیچ دستاوردی برای کشور داشته باشد. البته ما تجربه چند سال مذاکره با آمریکا و طرفهای اروپایی را در موضوع برجام داریم که چند سال وقت کشور را هم گرفت و در نهایت به راحتی آمریکا از آن خارج شد و اروپا هم اساساً نتوانست گام جدی برای تأمین منافع ایران در قبال برجام بردارد.
بهمن با اشاره به شکستهای پیاپی آمریکا و متحدانش در منطقه که از دیگر موارد مورد اشاره رهبری انقلاب در بیانیه جامع گام دوم انقلاب بود، افزود: در چهل سال پس از انقلاب اسلامی ایران، آمریکا و متحدانش همواره توطئههای مختلفی را جهت تضعیف ایران به کار بستند که با شکستهای متعددی هم مواجه شدند. در سالهای اخیر آمریکا تلاش کرد با استفاده از برخی کشورهای منطقه جریان مقاومت اسلامی را تضعیف و یا از بین ببرد که در این راستا هم توفیقی نصیب آنها نشد.
وی گفت: یکی دیگر از تلاشهای آمریکا ایجاد و حمایت از گروههای تکفیری تروریستی همچون داعش و جبهه النصره بود که منجر به تخریب، کشتار و ویرانیهای بسیاری در کشورهای منطقه شد اما در آن حوزه هم نتوانست توفیقی را برای آمریکا داشته باشد.
این کارشناس مسائل بینالملل در پایان خاطرنشان کرد: شکستهای متعدد آمریکا و متحدانش در منطقه در حالی است که جمهوری اسلامی ایران توانست موفقیتهای بسیاری را در عرصه منطقهای و بینالمللی به دست آورد و امروز روابط دوستانه و صمیمانهای با اکثر کشورهای منطقه دارد و همچنین از جایگاه خوبی میان ملتهای منطقه برخوردار است.
