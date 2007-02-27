به گزارش خبرگزاری مهر، "آنکه دریا میرود" که در بخش مسابقه جشنواره بیست و پنجم فیلم فجر حضور داشت، چهارشنبه هفته آینده 16 شهریور ساعت 16 در مجتمع فرهنگی هنری سیدالشهداء (ع) برای اعضاء انجمن روزنامهنگاران مسلمان و خانوادههای آنان به نمایش گذاشته میشود.
"آنکه دریا میرود" داستان تضاد روزهای جنگ و دوران معاصر با روایت سفر دوگانه قهرمان ماجرا یکبار از مبدا به مقصد در دوران جنگ و بار دیگر بازگشت به مبدا در دوران معاصر است و هومن سیدی، افشین هاشمی، محمدرضا فرزین، پرویز چابهار و سلیمه رنگزن در آن بازی کردهاند.
نخستین فیلم جنگی آرش معیریان در مجتمع فرهنگی هنری شیدالشهداء روی پرده میرود که در میدان هفت تیر، ابتدای خیابان مفتح جنوبی قرار دارد.
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