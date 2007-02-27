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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۷:۳۹

"آنکه دریا می‌رود" برای روزنامه‌نگاران مسلمان به نمایش درمی‌آید

فیلم سینمایی "آنکه دریا می‌رود" به کارگردانی آرش معیریان برای اعضاء انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، "آنکه دریا می‌رود" که در بخش مسابقه جشنواره بیست و پنجم فیلم فجر حضور داشت، چهارشنبه هفته آینده 16 شهریور ساعت 16 در مجتمع فرهنگی هنری سیدالشهداء (ع) برای اعضاء انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان و خانواده‌های آنان به نمایش گذاشته می‌شود.

"آنکه دریا می‌رود" داستان تضاد روزهای جنگ و دوران معاصر با روایت سفر دوگانه قهرمان ماجرا یکبار از مبدا به مقصد در دوران جنگ و بار دیگر بازگشت به مبدا در دوران معاصر است و هومن سیدی، افشین هاشمی، محمدرضا فرزین، پرویز چابهار و سلیمه رنگزن در آن بازی کرده‌اند.

نخستین فیلم جنگی آرش معیریان در مجتمع فرهنگی هنری شیدالشهداء روی پرده می‌رود که در میدان هفت تیر، ابتدای خیابان مفتح جنوبی قرار دارد.

کد مطلب 454476

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