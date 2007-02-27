انصاری فرد به کمیته انضباطی احضار شد / 4 تیم جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس حکم کمیته انضباطی محمد حسن انصاری فرد به دنبال شکایت علی انصاریان باید در روز دوشنبه سیزدهم ماه جاری درکمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حضور یابد.

همچنین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احکام تیمهای متخلف لیگ برتر را به شرح زیر صادرکرد:



استقلال اهواز: درخصوص ادعای ساشا ایلیچ مبنی برعدم پایبندی باشگاه استقلال اهواز به تعهدات خود پیرامون پرداخت دیون خود به نامبرده، این باشگاه ملزم شد مبلغ 198 میلیون ریال به "ساشا ایلیچ" پرداخت کند و درخصوص شکایت" لوکا بوناچیچ" دائر برعدم پایبندی باشگاه استقلال اهواز به تعهدات خود مبنی بر پرداخت حقوق، نامبرده ملزم شد مبلغ 208 میلیون ریال به بوناچیچ پرداخت کند.



پاس تهران: باشگاه پاس تهران نیز به دلیل اخطاربیش ازحد به پرداخت مبلغ 2 میلیون ریال و به دلیل تاخیر در ورود به زمین درجریان بازی این تیم با تیم صبا باتری تهران، با عنایت به سابقه پیشین این تیم، به پرداخت 2 میلیون ریال جریمه نقدی دیگرمحکوم شد.



پرسپولیس: همچنین کمیته انضباطی دراین جلسه به شیث رضایی بازیکن باشگاه پرسپولیس تهران هشدارداد چنانچه ظرف مدت 24 ساعت اقدام به تودیع جریمه نقدی خود (به مبلغ 3 میلیون ریال که در شورای استیناف قطعیت آن به تصویب رسیده و به نامبرده ابلاغ شده بود) نکند از شرکت مشارالیه درمسابقات رسمی جلوگیری خواهد شد. بعلاوه کمیته انضباطی مقررکرد که به مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ابلاغ شود درساعت 15 تاریخ 13/12/85 جهت بررسی و رسیدگی به شکایت علی انصاریان درمحل این کمیته حاضرشده یا نماینده تام الاختیار خود را به این کمیته اعزام کند.



فجرسپاسی شیراز: کمیته انضباطی در آخرین جلسه خود به بررسی گزارش داور بازی تیم های استقلال اهواز و فجرشهید سپاسی شیراز پرداخت. برحسب گزارش داوراین بازی، اسماعیل زارع مربی تیم فجرشهید سپاسی با اعتراض به داور و بدون اذن وی وارد زمین شده و سعید حسینی بازیکن شماره 6 فجرشهید سپاسی نیز به سمت داور حمله ور و باعث ایجاد تشنج در ورزشگاه شده است. لذا با اثبات تخلفات انتسابی، آقای اسماعیل زارع به دلیل وجود سابقه قبلی، به مدت 4 جلسه ازهمراهی تیمش درمسابقات رسمی محروم و به پرداخت مبلغ 2 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و سعید حسینی با اعمال تخفیف، به یک جلسه محرومیت از شرکت در مسابقات رسمی محکوم شد.