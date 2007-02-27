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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۷:۵۵

بلر مدعی شد:

ضعف در برابر ایران خطرناک است

ضعف در برابر ایران خطرناک است

تونی بلر روز سه شنبه ادعا کرد که هرگونه نقطه ضعف در برابر ایران خطرناک خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، تونی بلر نخست وزیر انگلیس در کنفرانس خبری ماهانه خود اظهار داشت: درحالیکه ایران همچنان با توقف غنی سازی اورانیوم مخالفت می کند، هر گونه نشانه ضعف در برابر این کشور خطرناک خواهد بود.

وی که در فردای نشست گروه 1+5 در لندن سخن می گوید، افزود: ما هر چه موضع سخت تری نسبت به ایران اتخاذ کنیم، اقبال بیشتری برای رسیدن به خواسته های خود خواهیم داشت.

پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان روز دوشنبه گفتگوهای خود را در لندن برای یک قطعنامه جدید درباره ایران آغاز کردند.

کد مطلب 454481

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