ضعف در برابر ایران خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، تونی بلر نخست وزیر انگلیس در کنفرانس خبری ماهانه خود اظهار داشت: درحالیکه ایران همچنان با توقف غنی سازی اورانیوم مخالفت می کند، هر گونه نشانه ضعف در برابر این کشور خطرناک خواهد بود.

وی که در فردای نشست گروه 1+5 در لندن سخن می گوید، افزود: ما هر چه موضع سخت تری نسبت به ایران اتخاذ کنیم، اقبال بیشتری برای رسیدن به خواسته های خود خواهیم داشت.

پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان روز دوشنبه گفتگوهای خود را در لندن برای یک قطعنامه جدید درباره ایران آغاز کردند.