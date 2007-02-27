  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۷:۴۷

نخستین هم‌اندیشی سمپوزیوم مجسمه‌سازی فردا برگزار می‌شود

نخستین هم‌اندیشی مجسمه‌سازی، شهر و معماری فردا نهم اسفندماه در حاشیه نخستین سمپوزیوم مجسمه‌سازی تهران در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست هادی ندیمی استاد دانشگاه شهید بهشتی درباره مباحث نظری مجسمه‌سازی و زهرا رهنورد در زمینه مجسمه‌سازی معاصر موانع و موفقیت‌های آن سخنرانی می‌کنند. استاد جوادی نیز موضوع نشان‌ها در فضاهای شهری را بررسی می‌کند و بهروز دارش به موضوع فضاهای شهری، تاثیرات فرهنگی و اهمیت مجسمه‌سازی می‌پردازد.

از همه هنرمندان ایرانی که در مرحله اول آثار و ماکت‌های خود را به دبیرخانه سمپوزیوم مجسمه‌سازی ارسال کرده بودند، برای شرکت در این نشست دعوت شده است. مراسم ساعت 30/9 دقیقه روز چهارشنبه 9 اسفندماه در سرسرای نور موزه هنرهای دینی برگزار می‌شود. این موزه در خیابان ولی عصر (عج)، رو به روی نیایش، خیابان اسفندیار، پلاک 35 واقع شده است.
کد مطلب 454482

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها