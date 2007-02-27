به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست هادی ندیمی استاد دانشگاه شهید بهشتی درباره مباحث نظری مجسمهسازی و زهرا رهنورد در زمینه مجسمهسازی معاصر موانع و موفقیتهای آن سخنرانی میکنند. استاد جوادی نیز موضوع نشانها در فضاهای شهری را بررسی میکند و بهروز دارش به موضوع فضاهای شهری، تاثیرات فرهنگی و اهمیت مجسمهسازی میپردازد.
از همه هنرمندان ایرانی که در مرحله اول آثار و ماکتهای خود را به دبیرخانه سمپوزیوم مجسمهسازی ارسال کرده بودند، برای شرکت در این نشست دعوت شده است. مراسم ساعت 30/9 دقیقه روز چهارشنبه 9 اسفندماه در سرسرای نور موزه هنرهای دینی برگزار میشود. این موزه در خیابان ولی عصر (عج)، رو به روی نیایش، خیابان اسفندیار، پلاک 35 واقع شده است.
نخستین هماندیشی مجسمهسازی، شهر و معماری فردا نهم اسفندماه در حاشیه نخستین سمپوزیوم مجسمهسازی تهران در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار میشود.
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