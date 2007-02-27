به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست هادی ندیمی استاد دانشگاه شهید بهشتی درباره مباحث نظری مجسمه‌سازی و زهرا رهنورد در زمینه مجسمه‌سازی معاصر موانع و موفقیت‌های آن سخنرانی می‌کنند. استاد جوادی نیز موضوع نشان‌ها در فضاهای شهری را بررسی می‌کند و بهروز دارش به موضوع فضاهای شهری، تاثیرات فرهنگی و اهمیت مجسمه‌سازی می‌پردازد.



از همه هنرمندان ایرانی که در مرحله اول آثار و ماکت‌های خود را به دبیرخانه سمپوزیوم مجسمه‌سازی ارسال کرده بودند، برای شرکت در این نشست دعوت شده است. مراسم ساعت 30/9 دقیقه روز چهارشنبه 9 اسفندماه در سرسرای نور موزه هنرهای دینی برگزار می‌شود. این موزه در خیابان ولی عصر (عج)، رو به روی نیایش، خیابان اسفندیار، پلاک 35 واقع شده است.

کد مطلب 454482