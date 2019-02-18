تیمی که با هزینه شخصی بازیکنانش به لیگ برتر فوتسال رسید!

سیداحسان احسانی در خصوص صعود این تیم به لیگ برتر فوتسال و تاریخچه شاهین به خبرنگار مهر، گفت: هفت سال پیش امتیاز تیم دایتی شیراز را خریدیم و در لیگ دسته دوم حاضر شدیم. نزدیک به ۶ سال در لیگ دو بازی کردیم و هر دوره یکی از شانس های صعود به لیگ دسته اول بودیم تا اینکه اردیبهشت امسال این اتفاق رخ داد و به لیگ دسته اول رسیدیم.

وی افزود: در لیگ دسته یک هم موفق ظاهر شدیم و توانستیم با غلبه بر تیم نفت امیدیه در مجموع دو بازی رفت و برگشت، به لیگ برتر برسیم. کمتر تیمی است که بدون اسپانسر و حامی مالی و به صورت خودگردان به لیگ برتر برسد. تیم با هزینه های شخصی بنده اداره می شد و بازیکنان هم کمک می کردند. بازیکنانی که شرایط مالی متوسطی داشتند بعضی از هزینه های جاری تیم را بر عهده داشتند هیچ قراردادی هم در کار نبود و بازیکنان با عشق و علاقه بازی می کردند.

مدیرعامل باشگاه شاهین در خصوص اینکه با این وضعیت تیم قطعا در لیگ برتر به مشکل می خورد، تصریح کرد: بله ما باید اسپانسر بگیریم. بدون حامی مالی نمی شود در لیگ شرکت کرد. باید یک دستگاه دولتی یا شرکت های خصوصی جلو بیایند. می خواهیم فقط در لیگ برتر بمانیم.