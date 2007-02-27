  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۷:۴۴

همکاری‌های اقتصادی ایران و اوگاندا بررسی شد

دبیر کل اتاق تعاون کشور گفت: تا دو ماه آینده به منظور همکاری گسترده اقتصادی بین ایران و اوگاندا یک نمایشگاه تجاری در کشور اوگاندا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق تعاون کشور، محمدرضا رمضانی در نشست مشترک با وزیر امورخارجه اوگاندا ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: ایران و اوگاندا ارتباط سیاسی و اقتصادی دیرینه ای با یکدیگر دارند و این ارتباط باید بیشتر و با هدف افزایش تراز بازرگانی دو کشور صورت گیرد.

وی تصریح کرد: در سال گذشته اتفاق مهمی در ایران رخ داد که باعث دگرگونی اقتصاد ایران خواهد شد که در همین راستا راهکارهای توسعه بخش تعاون آغاز می‌شود.

رمضانی افزود: سهم بخش تعاون با ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی از 5 درصد به 25 درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه باید برسد.

کد مطلب 454484

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها