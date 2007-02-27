به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق تعاون کشور، محمدرضا رمضانی در نشست مشترک با وزیر امورخارجه اوگاندا ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: ایران و اوگاندا ارتباط سیاسی و اقتصادی دیرینه ای با یکدیگر دارند و این ارتباط باید بیشتر و با هدف افزایش تراز بازرگانی دو کشور صورت گیرد.

وی تصریح کرد: در سال گذشته اتفاق مهمی در ایران رخ داد که باعث دگرگونی اقتصاد ایران خواهد شد که در همین راستا راهکارهای توسعه بخش تعاون آغاز می‌شود.

رمضانی افزود: سهم بخش تعاون با ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی از 5 درصد به 25 درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه باید برسد.

