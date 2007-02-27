اخبار کوتاه هنرهای نمایشی

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق خبر روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اعلام کرد بر اساس درخواست‌ کارگردانانی که هم اکنون در مجموعه تئاتر شهر نمایش روی صحنه دارند برای به تعویق افتادن زمان بازسازی مجموعه تئاتر شهر و ادامه روند اجرای عمومی آثار، شورای نظارت و ارزشیابی مجوز ادامه اجرای نمایش‌ها را تا پایان روز 25 اسفندماه صادر کرد. پس از این تاریخ بازسازی اساسی مجموعه تئاتر شهر زیر نظر بهروز غریب‌پور آغاز می‌شود.

ـ اتابک نادری با حکم مدیر کل هنرهای نمایشی به عنوان مدیر تالار سنگلج منصوب و جانشین محمود فرهنگ شد. حسین پارسایی در حکم انتصاب نادری از خدمات ارزشمند مدیر پیشین تالار سنگلج تقدیر و تشکر کرده است. نادری علاوه بر فعالیت‌های سینمایی و نمایشی مسئول اداره هنرهای نمایشی استان اردبیل، مدیر عامل مجتمع فرهنگی هنری فدک اردبیل، معاون پژوهشی انجمن انقلاب و دفاع مقدس، کارشناس مسئول جشنواره تئاتر استان های اداره کل هنرهای نمایشی و ... بوده است.