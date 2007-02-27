  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۸:۳۰

امین زندگانی نوروز به شبکه جام جم می‌رود

امین زندگانی از اول فروردین‌ماه اجرای برنامه "نسیم خیال" را در شبکه جهانی جام جم بر عهده دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا باقری تهیه کنندگی برنامه "نسیم خیال" را بر عهده دارد. در این برنامه امین زندگانی اجرای متفاوتی خواهد داشت. "نسیم خیال" کاری از گروه تاریخ، ادب و هنر شبکه جام جم است که از اول تا پنجم فروردین ماه از این شبکه پخش می شود.

مسابقه ایرانی "سلام" در 45 دقیقه از اول تا ششم فروردین ماه از شبکه جام جم پخش می شود. این برنامه کاری از گروه ورزش و تفریحات است که با اجرای مسعود روشن پژوه و حسین رفیعی پخش می شود. برنامه "ورزش در سال 85" به تهیه کنندگی بابک فقیر در 10 قسمت 30 دقیقه ای از شبکه جام جم پخش می شود.

جنگ نوروزی، مجموعه ترکیبی 13 قسمتی است که با نشان دادن تصویری جذاب از فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی، نقاط دیدنی و مراکز تفریحی سعی دارد زیبایی های ایران را در ایام نوروز به تصویر بکشد. شبکه جام جم قبل از لحظه تحویل سال نو و تا ساعت ها بعد از نوروز شش ساعت برنامه دارد. گروه ویژه و بین الملل شبکه جام جم به تهیه کنندگی جواد آتش افروز با تهیه بخش های نمایشی، موسیقی و مسابقه قصد تهیه جنگ شاد برای مخاطبان را دارد.

"ایران و جهان در سال 85" عنوان یک برنامه 28 دقیقه ای است که به مدت 9 شب از دوم تا دهم فروردین ماه در شبکه جام جم به بررسی رویدادهای مهم سیاسی ایران و جهان در سال 85 خواهد پرداخت.

کد مطلب 454489

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها