به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی عرب احمدی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه طی ۹ ماهه امسال ۱۱ هزار و ۲۵۲ نفر از خدمات دندانپزشکی پلی کلینیک شهید بیاری شاهرود بهرهمند شدند، ابراز داشت: این مرکز با حداکثر ظرفیت واحد دندانپزشکی مشغول به ارائه خدماتی نظیر ویزیت، کشیدن، پر کردن، جرمگیری و گرافی دندان است.
وی بابیان اینکه این مرکز تنها واحد درمانی سازمان در استان سمنان با سه یونیت دندانپزشکی فعال محسوب میشود، اضافه کرد: تنها نارضایتی مردم در این حوزه نوبتدهی واحد دندانپزشکی به دلیل حجم بالای متقاضیان استفادهکننده از خدمات است.
رئیس پلی کلینیک شهید بیاری شاهرود بابیان اینکه در واحد دندانپزشکی این مرکز کیفیت خوب و مناسب مواد مصرفی ارائه میشود، ابراز داشت: تجهیزات بهکاررفته در این مرکز بر اساس تایید وزارت بهداشت و اولویت برندهای داخلی خریداری و نصبشده است.
عرب احمدی بابیان اینکه طی بازه زمانی ۹ ماهه بیش از ۲۲۲ هزار نفر توسط پزشکان عمومی و متخصص ویزیت شدند، تصریح کرد: ۱۳ هزار و ۷۹۰ مورد خدمات آزمایشگاهی، ۱۱ هزار خدمات مامایی به شهروندان شاهرودی ارائهشده است و همچنین پنج هزار نفر نیز از خدمات رادیولوژی دیجیتال، فک کامل و رادیوگرافی دندان بهرهمند شدند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر بیمهشدگان تأمین اجتماعی میتوانند علاوه بر سیستم نوبتدهی تلفنی از سیستم نوبتدهی اینترنتی به آدرس www.nobatdsemnan.tamin.ir و همچنین از طریق تلفن همراه با کد دستوری #۲۳*۱۴۲* نیز برای دریافت نوبت و استفاده از خدمات اقدام کنند.
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