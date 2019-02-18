مطالعات ویژه در راستای احیای محل معادن قروه صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، موحد امان اللهی شامگاه یکشنبه در نشست احیاء و بازسازی عرصه های منابع طبیعی متأثر از فعالیت های معدنی با حضور معدن داران شهرستان قروه اظهار داشت: امروزه بخشی از اتکای اقتصادی کشور بر عهده معادن است و لازم است برای حمایت از اقتصاد داخلی با دیدن تمامی جوانب در راستای توسعه کشور حرکت کرد.

به گفته وی برای احیا و بازسازی معادن باید مطالعات ویژه با استفاده از نظرات مشاوران و کارشناسان صورت گیرد تا مطابق دستورالعمل موارد لازم اجرا گردند.

امان اللهی همچنین خواستار توجه معادن به مردم بود و افزود: نیاز است معادن در دستگیری از قشر مستضعف جامعه کار کرده و برای حضور در برنامه هایی چون جشن گلریزان پیشقدم شوند.

توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی توسط کامیون داران معادن برای کاهش تصادفات در کنار به کارگرفتن نیروهای بومی و دقت در استفاده از مواد منفجره و اطلاع رسانی در این زمینه به مردم از جمله مواردی بودند که فرماندار قروه بر آن ها تأکید داشت.

امان اللهی در ادامه با اشاره به اینکه وقتی در کاری تعامل وجود داشته باشد می توان به حل مشکلات دست یافت از توجه سیاست های دولت و نظام در راستای کاهش دامنه جرم و آسیب گفت.

وی از وجود ۶۵ معدن در شهرستان قروه خبر داد که از این تعداد ۳۳ معدن فعال بوده و ۶ معدن هم به صورت فصلی فعالیت می کنند.