به گزارش خبرنگار مهر، باقرمحمد طاهری‌نیا ظهر یکشنبه در جشن صدمین سال فعالیت تربیت معلم کشور طی مراسم برگزار شده در اردبیل تصریح کرد: شرایط جامعه‌پذیری دانشگاه‌ها باید به شکل مناسبی فراهم گردد تا با دوری از دولت محوری به سمت و سوی برطرف سازی مشکلات مردم روی آورده شود.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها باید از دولت محوری دوری کنند، افزود: در هر مقطعی از زمان که دانشگاه‌ها به سمت و سوی برطرف سازی مشکلات مردم سوق داده شدند جامعه پذیری بیشتری را نیز شاهد شدیم.

معاون علمی و پژوهشی دانشگاه فرهنگیان کشور رابطه محوری را از دیگر موانع جامعه پذیر شدن دانشگاه‌ها دانست و اضافه کرد: مراکز علمی با سوق داده شدن به سمت و سوی نخبه محوری از بسیاری از آسیب‌ها مصون خواهند ماند.

طاهری‌نیا بر ضرورت برطرف سازی مشکلات مردم و نشان دادن راهکارهای عملی برای کاهش چالش‌های جامعه توسط دانشگاه‌ها تاکید کرد و یادآور شد: توسعه کشور در گرو رشد جامعه بوده و یکی از مهمترین رسالت‌های دانشگاه‌ پرداخت به چنین مفاهیم مهمی است.

به گفته وی تلاش برای برهم چیدن حصارهای ذهنی موجود در دانشگاه‌ها باعث توسعه و بالندگی بیشتر جامعه خواهد شد تا با پاسخگویی به موقع به نیازمندی‌های جوانان در عمل به وظایف سربلند بیرون آمد.

معاون علمی و پژوهشی دانشگاه فرهنگیان کشور تصریح کرد: دانشگاه فرهنگیان به دلیل برقراری ارتباط عاطفی بالای معلمان با آینده سازان جامعه به عنوان جامعه پذیرترین دانشگاه کشور شناخته می‌شود و این موضوع اهمیت توجه ویژه به این مرکز را نشان می‌دهد.

طاهری‌نیا یادآور شد: هویت ملی، دینی و انقلابی بودن از جمله مهمترین شاخصه‌های درنظر گرفته شده در دانشگاه‌های فرهنگیان بوده تا با ساختن معلمانی متعهد به آینده روشنی دست یابیم.