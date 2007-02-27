فرستاده دبیرکل سازمان ملل نقض حاکمیت لبنان از سوی اسرائیل را بررسی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "مایکل ویلیامز" مشاور دبیرکل سازمان ملل در امور خاورمیانه پس از دیدار با "فواد سنیوره" به خبرنگاران گفت که موضوع دیدار خود از فلسطین اشغالی در روزهای آینده را به آگاهی وی رسانده است.

فرستاده "بان کی مون" افزود که در جریان نشست های وی در تل آویو و بیت المقدس مسئله پروازهای هوایی اسرائیل برفراز لبنان به طور جدی بررسی شده است.

ازسوی دیگر، "طارق متری" وزیر فرهنگ لبنان حاضر در این نشست گفت : چند مسئله و در وهله اول گذر از مرحله توقف عملیات نظامی به مرحله آتش بس دائم و ثابت را بررسی کردیم.

وی افزود: موضوع نقض حریم هوایی و حاکمیت لبنان از دیگر محورهای مورد بحث بود و به آگاهی فرستاده دبیرکل سازمان ملل رساندیم که پروازهای هوایی اسرائیل براساس گزارش های نیروهای پاسدار صلح بین المللی مستقر در جنوب لبنان (یونیفل) افزایش یافته است.

متری افزود: ما ناخرسندی و نارضایتی شدید خود از این موضوع ابراز داشته و بر مسئولیت پذیری جامعه بین المللی در قبال آن تاکید و پافشاری کردیم.

ویلیامز که با "زیپی لیونی" وزیر امور خارجه و "افرائیم سنیه" جانشین وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دیدار کرد روز دوشنبه در چارچوب پیگیری اجرای قطعنامه 1701 وارد بیروت شد.

فرستاده مون گفت که دیدار وی در ارتباط با تهیه گزارشی درباره قطعنامه 1701 شورای امنیت صورت می گیرد.

انتظار می رود فرستاده دبیرکل گزارشی را درباره روند اجرای قطعنامه 1701به دبیرکل سازمان ملل ارایه کند که وی نیز به نوبه خود این گزارش را در نیمه ماه مارس آینده به شورای امنیت ارایه خواهد کرد.

این سومین سفر ویلیامز به لبنان از زمان تصویب قطعنامه 1701 شورای امنیت در اوت 2006 میلادی است که به تجاوز اسرائیل به لبنان پایان داد.

این قطعنامه بر خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان در مقابل تقویت نیروهای پاسدار صلح بین المللی مستقر در جنوب لبنان(یونیفل) و استقرار 15 هزار سرباز لبنانی و انحصار در اختیار داشتن سلاح از سوی یونیفل و ارتش لبنان در این منطقه تاکید دارد.

سفرمشاور مون درامور خاورمیانه درحالی صورت خواهد گرفت که اسرائیل از زمان تصویب این قطعنامه و برخلاف مفاد آن حریم هوایی و حاکمیت لبنان را تقریبا به طور روزانه نقض می کند که این تجاوزات اسرائیل به وقوع درگیری هایی بین نیروهای ارتش لبنان با نیروها و هواپیماهای این رژیم منجر شده است.