نشست همسایگان عراق ماه آینده برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، زیباری گفت : کشورهای شرکت کننده دراین نشست درباره نحوه آرام کردن اوضاع عراق با یکدیگر گفتگو و تبادل نظر خواهند کرد.

به گفته زیباری نشست اواسط مارس، فرصتی برای قدرت های منطقه ای مانند ایران و سوریه و همچنین قدرتهای فرامنطقه ای در غرب خواهد بود تا تلاش کنند اختلافات خود را بر طرف کنند.

وی گفت : امید ما این است که یخ های بی اعتمادی از بین برود و برای برگزاری نشست هایی در آینده نیز تلاش شود.

زیباری که برای دیدار به دانمارک سفر کرده درگفتگوی تلفنی با رویترز اضافه می کند : ما خواهان آن هستیم تا عراق به جای اینکه مسئله ای برای اختلاف وتفرقه باشد عاملی برای وحدت ویکپارچکی به حساب آید ودرآن قدرتهای منطقه ای و جهانی بتواننداختلافات خود را حل کنند.

به گفته وزیر امور خارجه عراق، این نشست شامل معاونان وزرای خارجه کشورهای مذکور و یا مقام های ارشد کشورهای همسایه خواهد شد. وی اضافه کرد : سفرای 5 عضو دائم شورای امنیت که در بغداد هستند تائید کرده اند که در نشست شرکت خواهند کرد.

همچنین این مقام عراقی درعین حال تاکید کرد که همه موافقند تا پس از گفتگوهای سخت در نشست شرکت کنند.

زیباری همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا مقام های آمریکا ممکن است با ایران و سوریه نشستی جداگانه داشته باشند گفت : ما می خواهیم تا آنها در یک اتاق با هم نشست داشته باشند اما سطحی که آنها نماینده اعزام خواهند کرد، هنوز مشخص نیست.