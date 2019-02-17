امضای قرارداد ساخت ناو جنگی میان فرانسه و عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، شرکت دولتی صنایع نظامی عربستان سعودی و گروه دریانوردی فرانسه قراردادی را برای ساخت و توسعه مشترک سیستمهای نظامی دریایی از جمله ناو جنگی و زیردریایی امضا کردند.
براساس این قرارداد ساخت تجهیزات نظامی دریایی در عربستان سعودی انجام میشود، اما مجری آن شرکتهای فرانسوی خواهند بود.
گفته شده ۵۱ درصد از این قرارداد متعلق به ریاض خواهد بود و در برنامه اولیه آن ساخت زیردریایی و ناو جنگی پیش بینی شده است.
همچنین اعلام شده است که بخشی از فعالیتهای شرکت مشترک سعودی و فرانسوی در راستای تقویت ظرفیتها و آمادگی نیروهای دریایی عربستان خواهد بود.
امضای قرارداد همکاری تسلیحاتی میان فرانسه و عربستان در شرایطی صورت گرفته است که رهبران ریاض بدلیل جنگ علیه یمن و رسوایی قتل جمال خاشقجی، نویسنده منتقد این کشور به شدت هدف انتقادات جهانی قرار دارند.
پیش از این بسیاری از مجامع حقوق بشری و غیردولتی در اروپا خواستار لغو همکاریها و قراردادهای تسلیحاتی کشورهای غربی با عربستان سعودی شده بودند.
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