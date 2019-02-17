امضای قرارداد ساخت ناو جنگی میان فرانسه و عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، شرکت دولتی صنایع نظامی عربستان سعودی و گروه دریانوردی فرانسه قراردادی را برای ساخت و توسعه مشترک سیستم‌های نظامی دریایی از جمله ناو جنگی و زیردریایی امضا کردند.

براساس این قرارداد ساخت تجهیزات نظامی دریایی در عربستان سعودی انجام می‎شود، اما مجری آن شرکت‌های فرانسوی خواهند بود.

گفته شده ۵۱ درصد از این قرارداد متعلق به ریاض خواهد بود و در برنامه اولیه آن ساخت زیردریایی و ناو جنگی پیش بینی شده است.

همچنین اعلام شده است که بخشی از فعالیت‌های شرکت مشترک سعودی و فرانسوی در راستای تقویت ظرفیت‌ها و آمادگی نیروهای دریایی عربستان خواهد بود.

امضای قرارداد همکاری تسلیحاتی میان فرانسه و عربستان در شرایطی صورت گرفته است که رهبران ریاض بدلیل جنگ علیه یمن و رسوایی قتل جمال خاشقجی، نویسنده منتقد این کشور به شدت هدف انتقادات جهانی قرار دارند.

پیش از این بسیاری از مجامع حقوق بشری و غیردولتی در اروپا خواستار لغو همکاری‌ها و قراردادهای تسلیحاتی کشورهای غربی با عربستان سعودی شده بودند.